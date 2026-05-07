راجستھان میں پاکستانی شہری گرفتار، بارمیر سرحد سے 8 کلومیٹر اندر گھس آیا
پولیس کے مطابق گرفتار شخص کی شناخت 26 سالہ محمد اویس کے طور پر ہوئی، جو پاکستان کے مٹھی کا رہنے والا بتایا جارہا ہے۔
Published : May 7, 2026 at 8:46 PM IST
بارمیر: راجستھان کے سرحدی ضلع بارمیر میں بارڈر سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) نے ایک مشتبہ پاکستانی شہری کو گرفتار کر لیا، جو غیرقانونی طور پر سرحد عبور کرکے ہندوستانی حدود میں داخل ہوگیا تھا۔ سکیورٹی ادارے اس واقعہ کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہیں۔
پولیس کے مطابق گرفتار شخص کی شناخت 26 سالہ محمد اویس ولد حضور خان کے طور پر ہوئی ہے، جو پاکستان کے ضلع مٹھی کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے۔ بی ایس ایف نے اسے بارمیر کے سواروپ کا تلا گاؤں کے قریب اشوکا بارڈر آؤٹ پوسٹ کے نزدیک حراست میں لیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ ملزم تقریباً 8 کلومیٹر اندر تک داخل ہونے میں کامیاب ہوگیا تھا، جس کے بعد بی ایس ایف اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے اسے پکڑ لیا۔ ابتدائی پوچھ گچھ موقع پر ہی کی گئی، بعد ازاں اسے مزید تفتیش کے لیے بارمیر ہیڈکوارٹر منتقل کر دیا گیا۔
ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نتیش آریہ نے بتایا کہ ملزم کے قبضے سے کوئی مشتبہ شے برآمد نہیں ہوئی، تاہم مختلف سکیورٹی ایجنسیاں مشترکہ طور پر اس سے پوچھ گچھ کر رہی ہیں تاکہ اس کے ہندوستان آنے کے اصل مقصد کا پتہ چلایا جا سکے۔
سرحدی علاقے میں حالیہ دنوں میں منشیات اسمگلنگ اور دراندازی کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ چند ہفتے قبل بھی بارمیر میں دو اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا تھا، جن پر پاکستان سے میتھامفیٹامین منشیات لانے کا الزام تھا۔ تفتیش میں انکشاف ہوا تھا کہ ایک پاکستانی اسمگلر خود سرحد عبور کرکے راجستھان میں منشیات پہنچاتا تھا۔