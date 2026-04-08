پاکستانی ثقافت نے شادی کو بوجھ بنا دیا، دیوبندی علماء کا اسراف پر تشویش کا اظہار
اسلام میں شادی ایک سادہ، آسان اور بابرکت عمل ہے لیکن غیر ضروری رسومات نے اسے ایک بوجھ بنا دیا ہے۔
Published : April 8, 2026 at 5:19 PM IST
سہارنپور، اترپردیش: دیوبندی علماء نے اسلام میں شادی سے متعلق دکھاوے پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔ جمعیت دعوت المسلمین کے سرپرست اور دیوبندی عالم مولانا قاری اسحاق گورا نے شادیوں میں بڑھتے ہوئے دکھاوے اور اسراف پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی شادی کلچر کی تقلید کو مسلم کمیونٹی کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ "پاکستانی ثقافت کی تقلید نے اسلام میں شادی کو بوجھ بنا دیا ہے۔"
اسلام میں شادی ایک سادہ، آسان اور بابرکت عمل
قاری اسحاق گورا کے مطابق اسلام میں شادی ایک سادہ، آسان اور بابرکت عمل ہے، لیکن آج اسے دکھاوے اور غیر ضروری رسومات کا بوجھ بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ "سوشل میڈیا پر دکھائے جانے والے گلیمر سے متاثر ہندوستانی مسلمانوں نے اسی طرح کی شادیاں کرنا شروع کر دی ہیں، حالانکہ ان رسومات کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔"
طلاق اور خلع کے کیسز میں اضافے کا بڑا سبب سیریل
مسلمان مسلسل اسلامی اصولوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے شادیوں کو آسان بنانے کے بجائے دکھاوے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ پاکستانی شادی کلچر کی اندھی تقلید معاشرے میں منفی رسومات کو فروغ دے رہی ہے جو قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔
قابل ذکر ہے کہ مولانا اسحاق گورا اس سے قبل پاکستانی سیریلز کے اثر و رسوخ پر سوال اٹھا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیریل طلاق اور خلع کے کیسز میں اضافے کا ایک بڑا سبب ہو سکتے ہیں، جو سماجی ڈھانچے کو کمزور کر رہے ہیں۔
سادہ نکاح کا رشتہ رحمت اور برکت کا ذریعہ
انہوں نے لوگوں کو سادگی، شائستگی اور دین کے مطابق نکاح کرنے کی تاکید کی تاکہ یہ رشتہ رحمت اور برکت کا ذریعہ بن جائے نہ کہ دکھاوے اور بوجھ کا ذریعہ بنے۔ عالم دین کے اس بیان کے بعد معاشرے میں شادیوں میں بڑھتے ہوئے اسراف اور غیر ملکی ثقافتوں کی تقلید کے حوالے سے بحث ایک بار پھر تیز ہو گئی ہے۔