راجستھان میں حادثہ: اسکارپیو اور ٹریلر میں تصادم، پانچ نوجوان ہلاک، مندر کے دورے سے آ رہے تھے واپس
بھنڈیا واس ہائی وے پر اتوار کی دیر رات سڑک حادثہ میں پانچ نوجوانوں کی موت ہو گئی، اس میں تین شدید زخمی ہو گئے۔
Published : July 13, 2026 at 10:34 AM IST
بلوترا، راجستھان: راجستھان کے بلوترا ضلع سے ایک انتہائی افسوسناک اور چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ اتوار کی دیر رات، پچپدرا تھانہ علاقے کے بھنڈیا واس قومی شاہراہ پر ایک تیز رفتار اسکارپیو کار ایک ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ اس دل دہلا دینے والے سڑک حادثے میں پانچ نوجوانوں کی موت ہو گئی، جب کہ تین دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں کی شناخت ریونتا رام (26)، سوروپ رام (27)، بھرت (25)، کشن (27) اور بھاویش جاٹ کے طور پر ہوئی ہے، جو بلوترا ضلع کے کنود گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ جودھپور میں بھومیا جی مندر کا دورہ کرنے کے بعد تمام اسکارپیو میں اپنے گاؤں واپس آ رہے تھے۔
ہلاک ہونے والے بیتو کے گاؤں کنود کے رہائشی تھے۔ پچپدرا کے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ یوگیش چودھری نے بتایا کہ بھنڈیا واس کے قریب اتوار کی دیر رات ایک سڑک حادثہ پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر وہ اور پولیس کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی۔ واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایک اسکارپیو کار نے ٹریلر کو پیچھے سے ٹکر ماری تھی۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ تمام مرنے والے بیتو علاقے کے کنود گاؤں کے رہنے والے تھے۔
ابتدائی طبی امداد کے بعد جودھ پور ریفر کیا گیا
پولیس نے تمام ہلاک افراد کی لاشیں قبضے میں لے کر مردہ خانے میں رکھوا کر اہل خانہ کو اطلاع کر دی ہے۔ ان کے اہل خانہ کے آتے ہی پوسٹ مارٹم کرایا جا رہا ہے۔ ریونتا رام، سوروپ رام اور بھرت کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ شدید زخمی کشن، بھاویش، بابو، مکیش اور ہیمارام کو ابتدائی طبی امداد کے بعد جودھ پور ریفر کیا گیا، جہاں علاج کے دوران کشن اور بھاویش زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔
پورے واقعہ کی تحقیقات کر رہی پولس
انہوں نے بتایا کہ اسکارپیو کار کے ٹریلر کے پیچھے سے ٹکرانے سے تین نوجوانوں کی موقع پر ہی موت ہوگئی اور پانچ دیگر زخمی ہوگئے۔ زخمیوں کو نہٹہ اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ علاج کے بعد انہیں جودھ پور ریفر کر دیا گیا۔ چودھری نے کہا کہ اطلاع ملی ہے کہ دو اور زخمی نوجوانوں کی موت ہو گئی ہے، جب کہ تین جودھپور میں زیر علاج ہیں۔ فی الحال پولس پورے واقعہ کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس قریبی سی سی ٹی وی کیمروں سے فوٹیج اور دیگر شواہد اکٹھا کر رہی ہے۔
تین کی موقع پر ہی موت ہو گئی، دو راستے میں ہی دم توڑ گئے
موصولہ اطلاع کے مطابق ٹکر اتنی شدید تھی کہ اسکارپیو کار کا اگلا حصہ مکمل طور پر چکنا چور ہو گیا، جس سے سوار افراد اندر ہی پھنس گئے۔ چیخ و پکار سن کر راہگیر اور مقامی لوگ مدد کے لیے پہنچ گئے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی۔ مقامی لوگوں کی مدد سے گاڑی میں پھنسے زخمیوں کو نکال کر ایمبولینس کے ذریعے بلوترا کے ناہٹا اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے زخمیوں کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے ابتدائی طبی امداد کے بعد فوری طور پر جودھ پور ریفر کر دیا۔ جودھ پور جاتے ہوئے دو اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ فی الحال تین زخمی جودھپور کے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
مناسب اور بہترین علاج کے لیے ضروری ہدایات
حادثے کی اطلاع ملنے پر، بارمیر-جیسلمیر-بلوترا کے ایم پی امیدرام بینیوال نے زخمیوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جودھپور کے ایم ڈی ایم اسپتال کا دورہ کیا اور ڈاکٹروں سے ملاقات کی، ان کے مناسب اور بہترین علاج کے لیے ضروری ہدایات دیں۔ اس حادثہ پر غم کا اظہار کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ امیدرام نے کہا کہ رات دیر گئے پیش آنے والے اس دل دہلا دینے والے واقعہ نے انہیں گہرا دکھ پہنچایا۔ ایسے حادثات پورے خطے کو گہرے دکھ اور درد سے بھر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔