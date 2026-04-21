اویسی نے اسٹالن کی حمایت کی، ڈی ایم کے کی قیادت والے اتحاد کو ووٹ دینے کی اپیل کی
اویسی نے ووٹروں سے اپیل کی کہ، 23 اپریل کو اپنا ووٹ ڈال کر DMK اور اس کے اتحادی امیدواروں کی جیت کو یقینی بنائیں۔
Published : April 21, 2026 at 2:07 PM IST
حیدرآباد: آل انڈیا اتحادالمسلمین ( اے آئی ایم آئی ایم) کے قومی صدر اور حیدرآباد سے لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے تمل ناڈو کے تمام ووٹروں پر زور دیا کہ اپنے قیمتی ووٹوں سے ڈی ایم کے اور اس کے اتحاد کی جیت کو یقینی بنائیں۔
تمل ناڈو میں 23 اپریل کو اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ انتخابی میدان میں ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے کے اتحاد، این ٹی کے، اور ٹی وی کے کے درمیان چار طرفہ مقابلہ ہے۔
I request all voters of Tamil Nadu to cast their precious vote on April 23rd and make all DMK (@arivalayam) alliance candidates victorious.@mkstalin @KanimozhiDMK pic.twitter.com/46KaMhB1sD— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 20, 2026
جوں جوں انتخابی مہم اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، سیاسی رہنماؤں کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی ہے۔ اسی دوران اسد الدین اویسی کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) نے تمل ناڈو میں ڈی ایم کے کی قیادت والے اتحاد کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
اپنے سوشل میڈیا پیج پر جاری کردہ ایک ویڈیو میں، انہوں نے تمل ناڈو کے تمام ووٹروں سے ڈی ایم کے کی قیادت والے اتحاد کے حق میں اپنا قیمتی ووٹ ڈالنے کی اپیل کی اور اس اتحاد کے تمام امیدواروں کی جیت کو یقینی بنائیں۔ اس امید کا اظہار کرتے ہوئے کہ ایم کے اسٹالن ایک بار پھر عوام کی حمایت سے حکومت بنائیں گے، اور اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے کہ اے آئی ایم آئی ایم پہلے ہی ڈی ایم کے کو اپنی حمایت کا وعدہ کرچکی ہے، انہوں نے ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ 23 اپریل کو ڈی ایم کے اور اس کے اتحادی امیدواروں کے لیے اپنا ووٹ ڈال کر ان کی جیت کو یقینی بنائیں۔
اویسی نے خاص طور پر وانیامباڑی حلقے کے لیے اپیل کی ، جہاں سید فاروق ڈی ایم کے اتحاد کے تحت انڈین یونین مسلم لیگ (IUML) کے امیدوار کے طور پر انتخاب لڑ رہے ہیں۔ وہیں انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے بھی انتخابی مہم میں حصہ لیا اور نے ڈی ایم کے امیدواروں کی حمایت میں ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال، بہار کے سابق نائب وزیر اعلی تیجسوی یادو، کانگریس صدر ملکارجن کھرگے، اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے انتخابی مہم چلائی۔ اسی طرح وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر امت شاہ، اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلی چندرا بابو نائیڈو نے بھی اے آئی اے ڈی ایم کے اتحاد کی حمایت میں تمل ناڈو میں مہم چلائی۔
