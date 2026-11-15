لکھنؤ میں ہمارا پرچم لہرائے گا، پہلے یوگی کو اقتدار سے ہٹائیں گے، پھر مودی کو: اسد الدین اویسی
اویسی نے میرٹھ میں عوام سے اسمبلی انتخابات میں ایم آئی ایم اور آزاد سماج پارٹی کے اتحاد کی حمایت کرنے کی اپیل کی۔
Published : November 15, 2026 at 8:51 AM IST
میرٹھ: حکمراں جماعت بی جے پی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے سربراہ اسد الدین اویسی نے سنیچر کے روز دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو اقتدار سے بے دخل کر دے گی۔
اتر پردیش اسمبلی انتخابات 2027 سے قبل یہاں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے عوام پر زور دیا کہ وہ 'اے آئی ایم آئی ایم' اور 'آزاد سماج پارٹی (کانشی رام)' کے اتحاد کی حمایت کریں اور چندر شیکھر آزاد کو وزیر اعلیٰ بنانے میں مدد کریں۔
🔴LIVE: मेरठ, उत्तर प्रदेश में आयोजित विशाल जनसभा से मेरा ख़िताब | AIMIM | सामाजिक परिवर्तन मोर्चा https://t.co/j6cF5oOaYz— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 14, 2026
حال ہی میں دونوں جماعتوں نے 'سماجک پریورتن مورچہ' کے نام سے ایک اتحاد تشکیل دیا ہے، جس میں اویسی نے چندر شیکھر آزاد کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کا امیدوار تجویز کیا ہے۔ نوچندی گراؤنڈ میں منعقدہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا اتحاد حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کو شکست دینے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔
حیدرآباد سے رکنِ پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ "ہم لکھنؤ میں اپنا پرچم لہرائیں گے۔ ہم پہلے یوگی کو ہٹائیں گے، اور اس کے بعد ہم دونوں (چندر شیکھر اور وہ) دہلی جائیں گے اور مودی کو ہٹائیں گے۔"
سماجوادی پارٹی (ایس پی) کے صدر اکھلیش یادو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ نے سال 2013 کے مظفر نگر فسادات کا حوالہ دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس فرقہ وارانہ تشدد میں 50,000 افراد بے گھر ہوئے، تاہم اس وقت کی سماجوادی پارٹی حکومت انہیں کسی بھی قسم کی امداد فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایس پی کے پاس 47 مسلم ایم ایل ایز ہونے کے باوجود متاثرین کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔
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اویسی نے کانگریس کو بھی نشانہ بنایا اور مئی سال 1987 میں پیش آنے والے ہاشم پورہ اور ملیانہ (میرٹھ) کے واقعات کا ذکر کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس کے دورِ اقتدار میں ہاشم پورہ میں 42 اور ملیانہ میں 72 مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ نام نہاد سیکولر جماعتوں نے دہائیوں تک مسلمانوں اور دلتوں میں خوف پیدا کر کے ان کے ووٹ حاصل کیے، لیکن جب انہیں ان کے حقوق اور اقتدار میں حصہ دینے کی باری آئی تو انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔
اویسی نے دونوں برادریوں کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ دوسروں کے بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ اپنی الگ سیاسی طاقت بنائیں تاکہ قانون ساز اسمبلی میں ان کی آواز بلند اور واضح طور پر سنی جا سکے۔
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انہوں نے کہا کہ "2027 کے انتخابات میں میرٹھ سے اے آئی ایم آئی ایم اور آزاد سماج پارٹی کے امیدواروں کی جیت کو یقینی بنائیں اور انہیں اسمبلی میں بھیجیں۔ ہم نہ تو کسی سیاسی جماعت کے سامنے سر جھکائیں گے اور نہ ہی کسی سے بھیک مانگیں گے۔"
انہوں نے سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے رہنماؤں کو بھی اس محاذ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ "ہم آپ کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہیں—چاہے اس کے لیے ہمیں خود نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔" اس اجتماع میں بھیم آرمی کے صدر ونے رتن سنگھ بھی موجود تھے۔ اویسی نے کہا کہ یہ اتحاد محض انتخابات لڑنے کے لیے نہیں بلکہ اقتدار میں حصہ حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
اویسی نے کہا کہ اگر آدتیہ ناتھ کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے سے روکنا ہے تو 'سماجک پریورتن مورچہ' کی کامیاب بنائیں۔ انہوں نے اس اتحاد کو "دلوں کا میل" قرار دیا۔
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