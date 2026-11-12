یوپی انتخابات کے لیے اویسی اور آزاد آج لکھنؤ میں اتحاد کا کریں گے اعلان
مجلس کے ساتھ پارٹی کے اتحاد سے متعلق سوالات کے جواب میں آزاد نے کہاکہ ’جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے آجائے گا‘۔
Published : November 12, 2026 at 10:57 AM IST
لکھنؤ: پارٹی رہنماؤں کے اشاروں کے مطابق، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی اور آزاد سماج پارٹی (کانشی رام) کے سربراہ چندرشیکھر آزاد جمعرات کو لکھنؤ میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، جس میں آئندہ 2027 کے اتر پردیش انتخابات کے لیے دونوں جماعتوں کے درمیان معاہدے کا اعلان متوقع ہے۔ تشکیل پانے والا یہ دو جماعتی اتحاد وہی کثیرالذکر غیر بی جے پی، غیر کانگریس تیسرا محاذ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اے آئی ایم آئی ایم اور آزاد سماج پارٹی دونوں کی نظریں ملک کی سب سے زیادہ آبادی والی اس ریاست کے تقریباً 41 فیصد دلت اور اقلیتی ووٹ بینک پر ہیں۔
اس ریاست میں بی جے پی مسلسل تیسری بار جیت کی ریکارڈ ہیٹ ٹرک لگانے کی کوشش میں ہے، جبکہ اپوزیشن جماعت سماجوادی پارٹی اس تسلسل کو توڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ اس معاہدے کی نوعیت ابھی سامنے نہیں آئی ہے، تاہم اے آئی ایم آئی ایم کے ترجمان شاداب چوہان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نگینہ سے رکنِ پارلیمنٹ آزاد کی قیادت والی آزاد سماج پارٹی اور اویسی کی سربراہی والی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین باہم ہاتھ ملائیں گی۔
شاداب چوہان نے پی ٹی آئی کو فون پر بتایاکہ "معاہدے کی نوعیت اور دیگر تفصیلات جمعرات کو پریس کانفرنس کے دوران ظاہر کی جائیں گی، جس سے اے آئی ایم آئی ایم اور بھیم آرمی کی قیادت خطاب کرے گی۔" جمعرات کی تقریب سے قبل آزاد اور اویسی الگ الگ لکھنؤ پہنچے، تاہم انہوں نے اپنے اتحاد یا جمعرات کی سہ پہر ریاستی دارالحکومت کے گومتی نگر کے ایک ہوٹل میں متوقع مشترکہ پریس کانفرنس کی تفصیلات ظاہر نہیں کیں۔
اے آئی ایم آئی ایم کے ساتھ اپنی پارٹی کے اتحاد سے متعلق سوالات کے جواب میں آزاد نے کہاکہ "جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ ان کی کوشش نوجوانوں، کسانوں، کمزور اور پسماندہ طبقات کو مضبوط بنانا ہے۔ مسلسل کیے جانے والے سوالات پر آزاد نے کہاکہ "کل آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گا۔" انہوں نے مزید کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا کہ غریبوں کے حقوق پامال نہ ہوں۔
ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ 403 نشستوں والی اس ریاست میں دونوں جماعتیں کتنی نشستوں پر الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ آیا کچھ دیگر چھوٹی جماعتیں بھی اس اتحاد کا حصہ بن سکتی ہیں یا نہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اتر پردیش میں 'انڈیا' اتحاد کی بڑی جماعتوں یعنی سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے یوپی انتخابات کے لیے نشستوں کی تقسیم کے معاہدے میں اویسی کو شامل کرنے کی ان کی پیشکش میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔
سماجوادی پارٹی اور کانگریس کی جانب سے 'انڈیا' اتحاد میں شمولیت کا فیصلہ کرنے کے لیے دی گئی 2 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کو نظرانداز کیے جانے سے ناراض اویسی اب یوپی انتخابات میں آزاد کی پارٹی کے ساتھ مل کر ایک طرح کا غیر رسمی تیسرا محاذ قائم کرنے جا رہے ہیں، جس کا بظاہر مقصد اقلیتوں اور دلتوں کو ہدف بنانا ہے—یہ دونوں اہم ووٹ بینک دیگر پسماندہ طبقات کے ساتھ مل کر یوپی میں اقتدار کی کنجی رکھتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: تاج محل کی سیکیورٹی میں بڑی چوک: شاہی مسجد کی چھت پر غیر ملکی سیاحوں کی وائرل ویڈیو سے ہلچل، تحقیقات کا آغاز
اگرچہ اتر پردیش میں اویسی کی انتخابی موجودگی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن اقلیتی برادری کے ایک طبقے میں ان کا خاصا اثر و رسوخ ہے، جبکہ نوجوان دلت ووٹروں میں آزاد کی بڑھتی ہوئی مقبولیت یوپی میں بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے اور ایس پی-کانگریس کی قیادت والے 'انڈیا' اتحاد دونوں کے لیے ممکنہ طور پر تشویش کا باعث ہے۔