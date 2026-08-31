مہاراشٹر ایس آئی آر: ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے دو کروڑ سے زیادہ ووٹروں کے نام کاٹ دیے گئے
مہاراشٹر میں ایس آئی آر کے بعد جاری کی گئی ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے 2 کروڑ سے زائد نام خارج کر دیے ہیں۔
By PTI
Published : August 31, 2026 at 7:32 PM IST
ممبئی: چیف الیکٹورل آفیسر نے پیر کو بتایا کہ 'خصوصی گہری نظرثانی' ( ایس آئی آر) کے بعد، دو کروڑ چھ لاکھ سے زیادہ ووٹروں کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ یہ تعداد مہاراشٹر کے پچھلے ووٹر بیس کا 21.14 فیصد نمائندگی کرتے ہیں۔
ریاستی انتخابی عہدیداروں کے مطابق، موجودہ مسودہ فہرست میں 7.71 کروڑ سے زیادہ ووٹرز (پچھلے کل کا 78.86 فیصد) شامل ہیں، جن میں 3.95 کروڑ مرد، 3.75 کروڑ خواتین اور 3,087 تیسری جنس کے ووٹرز شامل ہیں۔
انہوں نے وضاحت کی کہ مجموعی طور پر دو کروڑ چھ لاکھ 88 ہزار 487 افراد کو خارج کر دیا گیا ہے۔ انتخابی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ، ان کے شماری فارم (ڈیٹا جمع کرنے کے فارم) جمع نہیں کیے جا سکے۔ وہ یا تو لا پتہ تھے، فوت ہو چکے تھے، یا انہوں نے اپنی رہائش گاہ تبدیل کر لی تھی۔
ایس آئی آر سے پہلے، مہاراشٹر میں 9.78 کروڑ ووٹر تھے، جن میں سے 78.86 فیصد کامیابی کے ساتھ ڈرافٹ لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔
عہدیداروں نے نوٹ کیا کہ سب سے زیادہ جمع نہ کیے گئے گنتی فارم پونے (28.6 لاکھ) میں تھے، اس کے بعد تھانے (28.5 لاکھ)، ممبئی مضافاتی (26.5 لاکھ)، ناگپور (14.43 لاکھ)، ناسک (10.27 لاکھ) اور ممبئی سٹی (9.5 لاکھ) تھے۔
جن ووٹرز کے فارم جمع نہیں کرائے گئے ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو غیر حاضر تھے یا اپنے رجسٹرڈ پتے پر نہیں ملے، وہ لوگ جو منتقل ہوچکے تھے، فوت ہوچکے تھے، وہ لوگ جو کہیں اور رجسٹرڈ تھے، اور ڈپلیکیٹ اندراجات بھی شامل ہیں۔ اس زمرے میں وہ ووٹر بھی شامل ہیں جنہوں نے ایس آئی آر فارم بھرنے اور جمع کرانے سے انکار کر دیا۔
ایسے اہل ووٹرز جن کے نام ڈرافٹ لسٹ میں نہیں ہیں وہ 31 اگست سے 30 ستمبر کے درمیان دعوے اور اعتراضات دائر کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ افراد ضروری اعلامیہ کے ساتھ فارم چھ جمع کر کے اپنے نام شامل کروا سکتے ہیں، فارم سات کے ذریعے کسی بھی اندراج پر اعتراضات اٹھا سکتے ہیں، اور تفصیلات میں نام، پتہ، عمر، یا الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق تصحیح کر سکتے ہیں۔ رجسٹریشن افسران اور ان کے معاونین 31 اگست سے 29 اکتوبر کے درمیان دعووں، اعتراضات اور نوٹسز پر کارروائی کریں گے۔ حتمی ووٹر لسٹ چار نومبر کو جاری کی جائے گی۔
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