پاک بھارت سرحد پر ہیروئن کی بڑی کھیپ برآمد، دو اسمگلر موٹر سائیکلیں چھوڑ کر فرار

امرتسر دیہی پولیس اور گاؤں کی دفاعی کمیٹی نے مشترکہ طور پر یہ آپریشن کیا۔ پولیس منشیات اسمگلروں کی تلاش کر رہی ہے۔

امرتسر میں پاک بھارت سرحد پر ہیروئن کی بڑی کھیپ برآمد کر لی گئی۔ فائل فوٹو ڈی جی پی گورو یادو (ذریعہ @DGPPunjabPolice) (Source @DGP Punjab Police)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 29, 2026 at 2:47 PM IST

4 Min Read
امرتسر، پنجاب: دیہی پولیس نے پنجاب کے امرتسر میں ہندوستان پاکستان بین الاقوامی سرحد پر واقع راجاسنسی کے اوتھیان گاؤں میں ہیروئن کی ایک بڑی کھیپ برآمد کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آدھی رات کو دو اسمگلر موٹر سائیکل پر اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔

بھگونت مان کی حکومت نے پنجاب میں جرائم اور منشیات کے استعمال کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے۔ اوتھیان گاؤں سے برآمد کی گئی 40 کلو گرام سے زیادہ ہیروئن کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت 200 کروڑ روپے سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ہیروئن کے ساتھ ہینڈ گرینیڈ بھی برآمد ہوا۔

پنجاب حکومت کی منشیات کے خلاف جنگ جاری

واضح رہے کہ اوتھیا گاؤں راجاسنسی اسمبلی حلقہ کے تحت آتا ہے۔ امرتسر دیہی پولیس اور گاؤں کی دفاعی کمیٹی نے مشترکہ طور پر یہ آپریشن کیا۔ پنجاب حکومت کی منشیات کے خلاف جاری جنگ کے ایک حصے کے طور پر دیہاتوں میں انسداد منشیات ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اور اس ٹیم کے ارکان نے گاؤں اوتھیا کے گاؤں کے سرپنچ کی چوکسی کی بدولت ہیروئن اور اسلحے کا بڑا ذخیرہ برآمد کر لیا۔

AAP لیڈر سونیا مان دیر رات جائے وقوعہ پر پہنچیں

راجاسنسی سے عام آدمی پارٹی کے اسمبلی انچارج، جو پولیس ٹیموں کے ساتھ رات گئے جائے وقوعہ پر پہنچے، نے وضاحت کی، "اوتھیا گاؤں میں ایک نئی سڑک بن رہی تھی۔ اس وقت دو نوجوان موٹر سائیکل پر ہیروئن اور ہتھیار لے کر جا رہے تھے۔ جب گاؤں کے سرپنچ نے انہیں رات کے وقت نئی سڑک پر سوار ہونے سے روکا، تو انہوں نے اپنی بائیک کو بند کر دیا۔"

سونیا مان نے کہا کہ پولیس ٹیمیں اور پوری پنجاب حکومت منشیات کے خلاف کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر عوام اسی طرح تعاون کرتے رہے تو بہت جلد پنجاب مکمل طور پر منشیات سے پاک ہو جائے گا۔

ڈی جی پی پنجاب نے معلومات فراہم کیں

اس معاملے کی معلومات شیئر کرتے ہوئے پنجاب پولیس کے ڈائریکٹر جنرل گورو یادیو نے لکھا، "گزشتہ رات پاکستان سے 40 کلو سے زیادہ ہیروئن، چار دستی بم، ایک پستول اور کچھ کارتوس برآمد کیے گئے، یہ کھیپ پاکستان سے ڈرون کے ذریعے کالے پیکٹوں میں بھری ہوئی تھی۔ ملزمین اس کھیپ کو موٹرسائیکل پر لے جا رہے تھے۔ رات گئے جب وہ گاؤں سے ایک نئی سڑک پر روکے گئے تو موٹر سائیکل چھوڑ کر خوفزدہ ہو کر فرار ہو گئے۔

مفرور ملزمین کی تلاش جاری

تحقیقات کے بعد دو ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دونوں امرتسر کے رہنے والے ہیں۔ مفرور ملزمین کی تلاش، دیگر تفصیلات کی تصدیق اور بڑی سازش کا پردہ فاش کرنے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔ پنجاب پولیس کے ڈائریکٹر جنرل گورو یادو نے کہا کہ ریاستی پولیس منشیات اور اسلحہ کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور ملک بھر میں امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔

پولیس کی مختلف ٹیمیں اس معاملے میں مفرور ملزمین کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ڈی جی پی گورو یادو کے مطابق عوامی چوکسی سے تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

