گجرات: شادی کی تقریب میں کھانے کے بعد دو سو افراد فوڈ پوائزننگ کا شکار
گجرات کے داہوڈ ضلع کے گرباڑا تعلقہ میں منعقدہ ایک شادی کی تقریب میں رات کے کھانے کے بعد لوگ اچانک بیمار پڑنے لگے۔
Published : April 21, 2026 at 9:25 AM IST
داہوڈ، گجرات: گربادہ تعلقہ میں ایک شادی کی تقریب میں کھانا کھائے جانے کے تقریباً دو گھنٹے بعد لوگ اچانک ایک کے بعد ایک بیمار پڑنے لگے۔ مختصر عرصے میں 200 سے زائد افراد فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے۔ اس سے افراتفری اور خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ متاثرین کو فوری طور پر قریبی پرائمری ہیلتھ سینٹر (PHC) پہنچایا گیا جہاں ان کا علاج شروع کیا گیا۔ تاہم، چونکہ کچھ مریضوں کی حالت کافی خراب ہوگئی، انہیں جدید طبی دیکھ بھال کے لیے داہوڈ کے زیڈوس اسپتال منتقل کرنا پڑا۔
زیڈوس (Zydus) اسپتال کے ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر (RMO) ڈاکٹر راجیو دامور نے بتایا کہ شادی کا عشائیہ - جس میں پنیر، سالن، دال-چاول (دال اور چاول)، آم کا رس اور دیگر اشیاء شامل تھیں، رات 8:00 بجے کے قریب پیش کی گئیں۔ اس کے بعد، تقریباً 11:00 PM، دو سو سے زیادہ لوگوں میں فوڈ پوائزننگ کی علامات ظاہر ہونے لگیں۔ اس کے بعد، کچھ مریضوں کو قریبی پرائمری ہیلتھ سنٹر لے جایا گیا، جب کہ دیگر کو زیڈوس اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال کا پورا عملہ فوری طور پر متحرک ہو گیا اور تمام مریضوں کا علاج فوری طور پر شروع کر دیا گیا۔
پیٹ میں درد، الٹی اور اسہال کی شکایت
مقامی باشندوں نے بتایا کہ شادی میں رات کا کھانا کھانے کے بعد بہت سے مہمانوں نے پیٹ میں درد، الٹی اور اسہال کی شکایت کی۔ تقریباً 200 سے 250 لوگوں نے ایسی علامات کی اطلاع دی۔ شادی کی دعوت میں تقریباً 1,000 مہمانوں نے شرکت کی اور ان میں سے 200 سے زائد افراد نے ایسی علامات کی اطلاع دی جن کو طبی امداد کی ضرورت تھی۔ اس کے نتیجے میں، ان سب کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔
واقعہ سے افراتفری کی صورتحال
دریں اثنا، واقعہ کی اطلاع ملتے ہی، گرباڑا حلقہ کے ایم ایل اے بھی مریضوں کا حال معلوم کرنے اسپتال پہنچے۔ رات گئے اس واقعہ سے افراتفری کی صورتحال پیدا ہوگئی۔ ایمبولینسز اور پرائیویٹ گاڑیوں کے ذریعے مریضوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اسپتال کا عملہ فوری طور پر حرکت میں آگیا اور طبی امداد فراہم کرنا شروع کردی۔