ڈرائیونگ کے دوران بس ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑا، مرنے سے پہلے 25 مسافروں کی جان بچائی
OSRTC ڈرائیورکو ڈرائیونگ کے دوران دل کا دورہ پڑا اور اس نے شدید درد کے باوجود احتیاط سے بس کو سڑک کے کنارے روک دیا۔
Published : November 21, 2025 at 8:28 AM IST
ملکانگیری (اڈیشہ): ایک او ایس آر ٹی سی (اڈیشہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن) کے بس ڈرائیور کو ڈیوٹی کے دوران دل کا دورہ پڑا اور بعد میں اس کی موت ہوگئی۔ تاہم ڈرائیور نے چلتی بس کو سڑک کے کنارے بحفاظت روک کر 25 مسافروں کی جان بچائی۔ او ایس آر ٹی سی ڈرائیور کی شناخت پی سائی کرشنا کے طور پر کی گئی ہے۔
حسب معمول، او ایس آر ٹی سی بس بدھ کی رات 10:30 بجے آندھرا پردیش کے وجے نگرم سے ملکانگیری کے لیے روانہ ہوئی۔ اس وقت ڈرائیور پی سائی کرشنا بس چلا رہا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اسے کنڈولی کے قریب سینے میں درد محسوس ہوا۔ اچانک شدید درد کے باوجود اس نے بڑی احتیاط سے بس کو سڑک کے کنارے روک دیا جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔
بعد میں شریک ڈرائیور پورن چندر رائے نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ کوراپٹ ضلع کے کنڈلی تک شریک ڈرائیور کے بس چلانے کے بعد، سائی کرشنا کی صحت کافی بگڑ گئی۔ 108 ایمبولینس کو کال کی گئی لیکن کوئی بھی دستیاب نہیں تھی۔ اس کے بعد پورن چندر نے تیز رفتاری سے بس کوراپٹ کی طرف موڑ دی۔ پی سائی کرشنا کو علاج کے لیے کوراپٹ میڈیکل میں داخل کرایا گیا۔ تاہم ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
متوفی ڈرائیور سائی کرشنا ملکانگیری ضلع کا رہنے والا تھا۔ کرشنا کی دل کا دورہ پڑنے سے اچانک موت کی خبر سن کر اہل خانہ سوگوار ہو گئے۔ کرشنا کے پسماندگان میں بیوی اور دو بچے ہیں۔
شریک ڈرائیور پورن چندر رائے نے کہا، "ہم وجیا نگرم سے ملکانگیری آ رہے تھے۔ پی سائی کرشنا اور میں ڈرائیور تھے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور اس نے مجھے گاڑی چلانے کو کہا۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے ایمبولینس کو بلایا۔ لیکن چونکہ بہت دیر ہو چکی تھی، میں کوراپٹ گیا اور اسے اسپتال میں داخل کرایا۔ بعد میں ہمیں خبر ملی کہ وہ مر گیا ہے۔"
