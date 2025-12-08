"مودی حکومت انسانوں کے ساتھ روبوٹ جیسا سلوک کر رہی":اجے رائے، وارانسی میں ایس آئی آر کے خلاف یوتھ کانگریس کا احتجاج، پولیس کے ساتھ جھڑپ
اجے رائے نے ایک بی ایل او کی موت پر حکومت پر تنقید کی۔ اس دوران وارانسی میں کانگریس کارکنوں کی پولیس سے جھڑپ ہوئی۔
Published : December 8, 2025 at 7:30 AM IST
کانپور/ وارانسی: یوپی کانگریس کے ریاستی صدر اجے رائے اتوار کو کانپور پہنچے۔ یہاں انہوں نے ایس آئی آر (اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR) کے کام میں مصروف ایک بی ایل او کی موت پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا، "BLOs پر غیر ضروری دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ایس آئی آر (اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR) کام کرنے والے انسان ہیں، روبوٹ یا مشین نہیں۔ انہیں کم از کم چھ ماہ کا وقت دینا چاہیے تھا۔"
ادھر وارانسی میں اتر پردیش یوتھ کانگریس نے ایس آئی آر (اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR) کے خلاف احتجاج کیا۔ سینکڑوں کارکنوں نے سرکٹ ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ پولیس نے مداخلت کی تو مظاہرین آپس میں لڑ پڑے۔ پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ اس دوران انہوں نے "ووٹ چور، گدی چھوڑ" کے نعرے لگائے۔
ایس آئی آر کا کام دباؤ میں کیا جا رہا ہے
اجے رائے، جو سابق مرکزی وزیر اور کانپور سے تین بار کے رکن پارلیمان مسٹر پرکاش جیسوال کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے تھے، نے کہا، "میں نے لگاتار 13 مقامات کا دورہ کیا ہے۔ میں نے لکھنؤ سے سفر شروع کیا اور پھر جونپور، فتح پور، دیوریا، مراد آباد، سنبھل، بریلی، بجنور اور دیگر جگہوں پر گیا ہوں۔ BLOs پر غیر ضروری دباؤ ڈال کر وہ SIR کے تمام کام صرف ایک ماہ میں کروانا چاہتے ہیں۔"
حکومت کو ملازمتیں اور معاوضہ فراہم کرنا چاہیے
اجے رائے نے کہا، "یہ کام 2002-03 میں بھی کیا گیا تھا اور یہ عمل ایک سال تک جاری رہا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایس آئی آر (اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR) کے کام کے لیے کم از کم چھ ماہ کا وقت دیا جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بی ایل او کے خاندان کے ایک فرد کو سرکاری نوکری اور 1 کروڑ روپے کی مالی امداد فراہم کرے جو ایس آئی آر (اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR) کی وجہ سے مر گئے تھے۔"
فلائٹ بحران، حکومت کی ناکامی
ملک میں انڈیگو پروازوں کے حوالے سے جاری بحران کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے۔ ڈی جی سی اے مرکزی حکومت کے ماتحت ہے، یعنی مودی حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ ہندوستان کو ایئر لائنز کی پوری تاریخ میں کبھی اتنے بڑے بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ فلائٹ بحران کی وجہ سے شادی کے بعد سفر کرنے والے دولہا اور دلہن استقبالیہ میں شریک نہ ہو سکے اور انہیں ورچوول طور پر شرکت کرنا پڑی۔ کچھ لوگ اسی طرح راکھ لے کر جا رہے تھے اور انہیں ڈبونے سے قاصر تھے۔ حکومت کو بتانا چاہیے کہ جو دولہا اور دلہن شادی کی تقریب میں شرکت سے قاصر تھے ان کو معاوضہ کیسے دیا جائے گا۔
راہل گاندھی کا بیان یاد دلایا
اجے رائے نے راہل گاندھی کے پہلے والے بیان کو یاد کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی ایک کمپنی کا کسی بھی شعبے پر غلبہ حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقصد کارپوریشنز کی مخالفت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پورا نظام کسی ایک کمپنی پر منحصر نہ ہو۔ حکومت نے اکیلے انڈیگو ایئر لائنز کو 64 سے 65 فیصد حصہ دیا ہے۔ یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے تاکہ ملک بھر میں نافذ قوانین کو تبدیل کیا جا سکے۔ انڈیگو نے نہ صرف اس پوری حکومت کو جھکنے پر مجبور کیا ہے بلکہ اسے گھٹنے ٹیکنے تک بھی مجبور کر دیا ہے۔
وارانسی میں ایس آئی آر کے خلاف کانگریس کا احتجاج
اپوزیشن ایس آئی آر (اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR) کے معاملے پر مرکزی حکومت کو مسلسل گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج اتر پردیش یوتھ کانگریس (مشرقی زون) نے وارانسی میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کانگریس کارکنوں نے شاستری گھاٹ پر ایک عوامی غم و غصہ میٹنگ کا اہتمام کیا۔ مظاہرین نے نعرے بازی بھی کی۔ پولس کے ساتھ جھڑپ کے بعد کانگریس کارکنوں نے پولس انتظامیہ پر الزام بھی لگایا۔
اتر پردیش میں ہندوستانی آئین لاگو نہیں ہوتا
کانگریس کے میٹروپولیٹن صدر راگھویندر چوبے نے کہا، "اس ملک میں ہر فرد کو اپنا احتجاج درج کرانے کا پورا حق ہے۔ ہمارا پروگرام صرف 'ووٹر بیداری اور عوامی حقوق مارچ' پر مبنی تھا، جس میں ہم رائے دہندگان میں شعور بیدار کرنے والے تھے۔ لیکن انتظامیہ نے رویہ ظاہر کرتے ہوئے سب کو گھر میں نظر بند کر دیا۔"
انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں بھارتی آئین کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ہم تقریباً 15 دنوں سے ضلعی انتظامیہ سے پروگرام کی اجازت مانگ رہے تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ہمیں اس کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔
اے ڈی سی پی (Adcp) ورونا زون نیتو کاتیان نے کہا، "آج امتحان ہے، یہ لوگ بغیر اجازت کے احتجاج کر رہے تھے، دفعہ 144 لگانے کے بعد بھی، جب انہیں سمجھایا گیا تو انہوں نے سننے سے انکار کر دیا، اس لیے انہیں دوسری جگہ بھیج دیا گیا ہے۔" انہوں نے کہا کہ 60 سے 70 لوگ موجود تھے۔