کرناٹک کی کانگریس حکومت کا حکم، ریاست میں سرکاری تقریبات کے دوران 'وندے ماترم' کے ابتدائی دو بند ہی گانے جائیں گے
کرناٹک حکومت نے ایک حکم جاری کیا ہےجس کے تحت سرکاری تقریبات میں 'وندے ماترم' کے صرف ابتدائی دو بند گانالازمی قرار دیا گیا ہے۔
Published : September 10, 2026 at 7:15 PM IST
بنگلورو: کرناٹک حکومت نے حکم دیا ہے کہ ریاستی حکومت کی تقریبات میں 'وندے ماترم' کے صرف ابتدائی دو بند ہی گائے جائیں۔ یہ ہدایت ریاست میں منعقد ہونے والے سرکاری پروگراموں پر لاگو ہوتی ہے، تاہم، صدر، نائب صدر، وزیر اعظم یا گورنر کی شرکت والی تقریبات اس اصول سے مستثنیٰ ہیں۔
یہ فیصلہ 'آل انڈیا کانگریس کمیٹی' کی جانب سے پارٹی تقریبات میں 'وندے ماترم' کے دو بند گانے کی تجویز کے بعد کیا گیا ہے۔ کرناٹک میں کانگریس حکومت نے اب پوری ریاست میں سرکاری تقریبات کے لیے بھی اسی طرزِ عمل کو اپنایا ہے۔
حکومت نے اپنے حکم نامے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہندوستان کی جدوجہدِ آزادی کے دوران عوام میں قوم پرستی، اتحاد اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے میں 'وندے ماترم' نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ مرکزی وزارتِ داخلہ نے 'وندے ماترم' کے سرکاری ورژن اور مختلف سرکاری و عوامی تقریبات میں اسے گانے یا بجانے کے دوران اختیار کیے جانے والے ضوابط (پروٹوکول) کے حوالے سے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کے رہنما خطوط میں ساز کے ذریعے دھن بجانے اور اجتماعی طور پر گانے کے مواقع کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ کرناٹک حکومت نے کہا کہ ہر تقریب کی نوعیت اور سیاق و سباق کو مدنظر رکھتے ہوئے، وہ سرکاری تقریبات میں 'وندے ماترم' گانے یا بجانے کے دوران یکسانیت، وقار اور مناسب پروٹوکول کو برقرار رکھنے کی ضرورت کو تسلیم کرتی ہے۔
ریاستی کابینہ کے فیصلے کے بعد، حکومت نے پورے کرناٹک میں سرکاری تقریبات میں 'وندے ماترم' گانے اور بجانے کے ضوابط کے لیے ہدایات جاری کیں۔ اس حکم کے تحت، ریاستی حکومت کی تقریبات میں گیت کے صرف ابتدائی دو بند ہی گائے جائیں گے۔ تاہم، یہ پابندی صدر، نائب صدر یا گورنر کی شرکت والی تقریبات پر لاگو نہیں ہوتی۔
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