میرٹھ کے بلال کو نامعلوم واٹس ایپ لنک کے ذریعہ پچاس لاکھ روپے کا دھوکہ، لکھنؤ کی عورت کے جھانسہ میں پھنسا بلال
بلال نے پیسے واپس مانگے تو ملزمہ نے اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے اور جیل بھیجنے کی دھمکی دی۔
Published : December 17, 2025 at 11:30 AM IST
لکھنؤ: سرمایہ کاری پر بھاری منافع کا وعدہ کرکے دھوکہ بازوں نے میرٹھ کے بلال کو 50 لاکھ روپے کا دھوکہ دیا۔ یہ فراڈ ایک جعلی کمپنی کے نام سے واٹس ایپ پر بھیجے گئے آن لائن سرمایہ کاری کے پیغام سے شروع ہوا۔ بلال نے پیسے واپس مانگے تو ملزمہ نے اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے اور جیل بھیجنے کی دھمکی دی۔ بلال کی شکایت پر لکھنؤ کے حسین گنج پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
میرٹھ کے پرتاپور تھانہ علاقے کے کاشی گاؤں کے رہنے والے بلال نے پولیس کو بتایا کہ اسے آن لائن سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک نامعلوم نمبر سے واٹس ایپ پیغام موصول ہوا۔ پیغام میں فراہم کردہ نمبر پر کال کرنے پر، اس نے کھنڈاری بازار، قیصر باغ کی رہنے والی آنجہانی شرما عرف انجلی سے بات کی۔ انجلی نے اپنی شناخت فاریور لیونگ پروڈکشنز نامی کمپنی سے منسلک ہونے کے طور پر کی اور دعویٰ کیا کہ وہ مصنوعات کی فروخت اور خریداری کے ذریعے اپنی سرمایہ کاری پر اچھا منافع کما سکتا ہے۔
بلال کو دہلی میں ایک کمپنی میٹنگ میں مدعو کیا گیا
کمپنی کا دفتر حضرت گنج میں ایس بی آئی برانچ کے پیچھے واقع تھا۔ بلال کو 14 جولائی 2024 کو دہلی میں ایک کمپنی میٹنگ میں مدعو کیا گیا تھا، جہاں انجلی نے ان کا تعارف کمپنی کے افسران لکشمن سناری، ممتا، آشوتوش اور امن شرما اور دیگر لوگوں سے کرایا تھا۔ اجلاس میں 7 فیصد ماہانہ منافع کا وعدہ کیا گیا۔
مختصر مدت میں ملا زیادہ منافع تو لگائے 50 لاکھ
بلالہ نے ابتدائی طور پر ایک چھوٹی سی رقم کی سرمایہ کاری کی جس سے مختصر مدت کے لیے منافع حاصل ہوا۔ اس سے اس کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد ملزم کے کہنے پر بلال نے 50 لاکھ روپے قسطوں میں لگائے۔ تاہم، اسے کوئی واپسی نہیں ملی۔ 27 اپریل کو میرٹھ میں ایک اور میٹنگ ہوئی، لیکن پھر بھی منافع نہیں ملا۔
جھوٹے مقدمے میں پھنسانے اور جیل بھیجنے کی دھمکیاں
جب سرمایہ کاروں نے اپنے پیسے واپس کرنے کا مطالبہ کیا تو انجلی نے انہیں ایک ہفتہ کے اندر ادائیگی کا یقین دلایا۔ جب ایک ماہ گزرنے کے باوجود رقم واپس نہ ہوئی اور بلال مسلسل مانگتا رہا تو ملزمہ خاتون اور اس کے ساتھیوں نے اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے اور جیل بھیجنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔
حسین گنج پولیس اسٹیشن میں دھوکہ دہی کا کیس درج
اسٹیشن انچارج شیومنگل سنگھ نے بتایا کہ دھوکہ بازوں نے میرٹھ کے بلال کو کمپنی میں سرمایہ کاری کرکے کافی منافع کا وعدہ کرکے 50 لاکھ روپے کا دھوکہ دیا۔ بلال کی شکایت کی بنیاد پر حسین گنج پولیس اسٹیشن میں دھوکہ دہی اور دھمکی کی دفعات کے تحت رپورٹ درج کرائی گئی ہے۔ معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، شواہد کی بنیاد پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔