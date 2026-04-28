شادی کے جلوس میں رقاصہ پر پیسے کی بارش، پھر ہوا خونی جھگڑا؛ لاٹھیوں سے پیٹ پیٹ کر موت کی نیند سلا دیا
21 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے- جن میں 16 افراد کو خاص طور پر نامزد کیا گیا ہے-
Published : April 28, 2026 at 4:48 PM IST
بلرام پور: اترپردیش کے ضلع بلرام پور کے تلسی پور پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں یہ خونی واردات پیش آئی ہے۔ یہاں ایک نوجوان شادی کے بعد کی دعوت میں شرکت کرنے گیا تھا۔ تقریب میں رقص کرنے والی خواتین ڈانسروں پر پیسے اچھالنے کو لے کر یہاں جھگڑا ہوگیا جس کے بعد نوجوان کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔
پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اس واقعہ سے پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا ہے۔
پولیس حکام نے آج بتایا کہ پیر کی رات چمربوجھیا گاؤں میں گاؤں کے ایک سابق سربراہ کی رہائش گاہ پر شادی کی بارات پہنچی، جہاں رات کے کھانے کے بعد اسٹیج پر ڈانس پرفارمنس جاری تھی۔
رقص کے پروگرام کے دوران، کملیش چوہان - ایک رہائشی چمربوجھیا - اور نوجوانوں کے ایک گروپ کے درمیان نوٹ پھینکنے کو لے کر جھگڑا ہوا، اور تنازعہ تیزی سے بڑھ گیا۔
کملیش چوہان اور کئی دوسرے نوجوانوں کے ساتھ جھگڑا ہوا۔ تاہم جائے وقوعہ پر موجود لوگوں نے مداخلت کرکے کسی طرح صورتحال کو قابو میں کیا۔
پولیس نے مزید بتایا کہ جب کملیش چوہان گھر واپس آرہے تھے تو راستے میں نوجوانوں کے ایک گروپ نے ان پر گھات لگا کر حملہ کردیا۔ انہوں نے اسے لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے بے دردی سے مارا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔
حملہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور شدید زخمی کملیش کو اسپتال میں داخل کرایا۔ بعد ازاں اسپتال میں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ وکاس کمار نے منگل کو بتایا کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ واقعے کے سلسلے میں 16 نامزد افراد اور پانچ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور فی الحال ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
کمار نے تصدیق کی کہ ملزم کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس واقعہ سے پورے گاؤں میں گہرے رنج وغم کا ماحول ہے اور متاثرہ خاندان کے افراد انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
