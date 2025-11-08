یوم ریاست اتراکھنڈ، کرنل صوفیہ قریشی کا اتراکھنڈ کا دورہ، طلباء کے ساتھ شیئر کریں گی آپریشن سندور کے تجربات
کرنل صوفیہ قریشی یوم ریاست کے موقع پر قبائلی گروکل دون سنسکرت ودیالیہ میں طلباء کو آپریشن سندور کی بہادری کی داستان سنائیں گی۔
Published : November 8, 2025 at 10:18 AM IST
دہرادون، اتراکھنڈ: اتراکھنڈ 9 نومبر کو اپنے قیام کے 25 سال منا رہا ہے۔ یہ اتراکھنڈ کے قیام کا سلور جوبلی سال ہے۔ ریاستی حکومت یکم نومبر سے سلور جوبلی کی تقریبات کا اہتمام کر رہی ہے۔ جہاں وزیر اعظم نریندر مودی 9 نومبر کو دہرادون کا دورہ کریں گے، وہیں ریاست کے لوگوں کو قوم کی ایک بیٹی سے ملنے کا موقع بھی ملے گا جس نے آپریشن سندور کے دوران فوج کی پریس کانفرنس کی قیادت کرتے ہوئے عالمی توجہ مبذول کروائی تھی۔
کرنل صوفیہ قریشی یوم ریاست کے موقع پر اتراکھنڈ کا دورہ کریں گی
جب بھارتی فوج نے پاکستان کی مذموم سرگرمیوں کے بعد آپریشن سندور شروع کیا تو فوج نے کامیاب آپریشن کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرنے کے لیے روزانہ پریس کانفرنسیں کیں۔ ان پریس کانفرنسوں کی قیادت کرنل صوفیہ قریشی نے کی۔ جس طرح انہوں نے فوج کی بہادری اور ہمت و شجاعت کے بارے میں بات کی اس بات نے ہر شہری کو فخر سے بھر دیا۔ کرنل صوفیہ قریشی اتراکھنڈ کے قیام کی سلور جوبلی تقریبات میں شرکت کے لیے دہرادون آرہی ہیں۔ اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل بھی ان کے ساتھ رہیں گی۔
آپریشن سندور کے دوران فوج کی پریس کانفرنس کی قیادت
دلچسپ بات یہ ہے کہ کرنل صوفیہ قریشی پہلی بار دہرادون کا دورہ کر رہی ہیں۔ یوم ریاست کے موقع پر، وہ قبائلی گروکل دون سنسکرتی ودیالیہ میں منعقد ایک پروگرام میں شرکت کریں گی۔ بھارتی فوج کی بہادری کی علامت صوفیہ قریشی اپنے تجربات شیئر کریں گی اور اسکول کے طلباء کو حب الوطنی کا درس دیں گی۔ وہ آنے والی نسلوں کے لیے آپریشن سندور کے بارے میں بھی تفصیل سے آگاہ کریں گی۔ وہ بتائے گی کہ کس طرح ہندوستانی فوج نے اپنی بہادری کے ذریعے پاکستان کو، جو ہندوستان میں دہشت گردانہ حملے کر رہا تھا، کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ طلباء کو ٹیم ورک کے فوائد بھی سکھائے جائیں گے۔
یوپی کی گورنر آنندی بین پٹیل بھی اتراکھنڈ کا دورہ کریں گی
کرنل صوفیہ قریشی، اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل، اتراکھنڈ کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل گرمیت سنگھ، پی وی ایس ایم، یو وائی ایس ایم، اے وی ایس ایم، وی ایس ایم (ریٹائرڈ) کے ساتھ اور سابق ممبر پارلیمنٹ ترون وجے کے ساتھ، قبائلی گروکل دون دیال سنسکری میں منعقد ہونے والے اس پروگرام میں موجود ہوں گے۔ ڈیفنس پی آر او نے بتایا کہ 9 نومبر کو گدھی کینٹ، دہرادون میں واقع شوریہ اسٹال، چد باغ میں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔