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دہلی میں سڑک کے معائنہ کے دوران وزیر پرویش ورما پر نوجوان کو تھپڑ مارنے کا الزام، عآپ نے ایف آئی آر کا مطالبہ کردیا

وزیر پرویش ورما پر تلک نگر میں سڑک کی تعمیر کے معیار پر تنازعہ کے دوران ایک نوجوان کو تھپڑ مارنے کا الزام لگایا گیا۔

دہلی میں سڑک کے معائنہ کے دوران وزیر پرویش ورما پر نوجوان کو تھپڑ مارنے کا الزام، عآپ نے ایف آئی آر کا مطالبہ کردیا
دہلی میں سڑک کے معائنہ کے دوران وزیر پرویش ورما پر نوجوان کو تھپڑ مارنے کا الزام، عآپ نے ایف آئی آر کا مطالبہ کردیا (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 27, 2026 at 7:18 PM IST

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نئی دہلی : دہلی کے تلک نگر علاقے میں اتوار کو سڑک کی تعمیر کے معائنے کے دوران ایک تنازع اس وقت سیاسی معاملے میں تبدیل ہوگیا جب دہلی حکومت کے پی ڈبلیو ڈی وزیر پرویش ورما پر ایک نوجوان کو تھپڑ مارنے کا الزام عائد کیا گیا۔ واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد عام آدمی پارٹی (عآپ) نے وزیر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔

یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پرویش ورما تلک نگر میں زیر تعمیر سڑک کا معائنہ کرنے پہنچے تھے۔ اسی دوران مقامی عآپ رکن اسمبلی جرنیل سنگھ بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے سڑک کی تعمیر کے معیار پر سوال اٹھایا۔ رپورٹس کے مطابق جرنیل سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے نئی بچھائی گئی سڑک کی ایک تہہ کو ہاتھ سے اٹھا کر اس کے معیار پر اعتراض ظاہر کیا، جس کے بعد موقع پر موجود دونوں فریقوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہوگئی۔

سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں ایک نوجوان موبائل فون سے موقع پر جاری بحث کی ریکارڈنگ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی دوران پرویش ورما نوجوان کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا موبائل نیچے کرتے ہیں اور پھر مبینہ طور پر اسے تھپڑ مارتے ہیں۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد معاملہ تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور عآپ رہنماؤں نے وزیر پر سخت تنقید کی۔ عآپ کے دہلی ریاستی صدر سوربھ بھردواج نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پرویش ورما پر الزام لگایا کہ انہوں نے سڑک کی صورتحال سامنے آنے پر اپنا غصہ نوجوان پر نکالا۔

انہوں نے وزیر کے رویے کو قابل اعتراض قرار دیتے ہوئے قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب دستیاب رپورٹوں میں اس واقعے کے حوالے سے پرویش ورما کا اپنا تفصیلی موقف شامل نہیں ہے، اس لیے تھپڑ مارنے کے واقعے کی مکمل وجوہات اور ان کا موقف الگ سے واضح نہیں ہوسکا ہے۔ اس واقعے کا آغاز دراصل زیر تعمیر سڑک کے معیار کو لے کر ہوا۔ عآپ کا الزام ہے کہ مقامی رکن اسمبلی جرنیل سنگھ نے موقع پر سڑک کی تہہ کو کھینچ کر تعمیراتی معیار پر سوال اٹھایا۔

عآپ رہنماؤں نے الزام لگایا کہ سڑک کے کام سے متعلق سوالات اٹھانے والے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ تاہم سڑک کی تعمیر میں مبینہ بے ضابطگی یا ناقص معیار کے الزام کی حتمی تصدیق کسی آزاد تکنیکی جانچ یا سرکاری رپورٹ سے اس خبر میں نہیں ہوئی ہے۔ واقعے کے بعد عآپ کارکنوں کا ایک وفد جرنیل سنگھ کی قیادت میں وکاس پوری پولیس اسٹیشن پہنچا اور پرویش ورما کے خلاف شکایت درج کرانے کی کوشش کی۔

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جرنیل سنگھ نے وزیر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے واقعے کو نامناسب اور مبینہ طور پر پُرتشدد رویہ قرار دیا۔ عآپ کے قومی کنوینر اور دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے واقعے پر ردعمل ظاہر کیا۔ کیجریوال نے الزام لگایا کہ سڑک کی تعمیر سے متعلق مبینہ بدعنوانی کو اجاگر کرنے والے ایک نوجوان کو وزیر نے عوام کے سامنے تھپڑ مارا، اور انہوں نے وزیر کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔

TAGGED:

DELHI DEPUTY CM PARVESH VERMA
AAP SEEKS POLICE ACTION
وزیر پرویش ورما
دہلی کے تلک نگر
PARVESH VERMA SLAPS YOUTH

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