دہلی میں سڑک کے معائنہ کے دوران وزیر پرویش ورما پر نوجوان کو تھپڑ مارنے کا الزام، عآپ نے ایف آئی آر کا مطالبہ کردیا

دہلی میں سڑک کے معائنہ کے دوران وزیر پرویش ورما پر نوجوان کو تھپڑ مارنے کا الزام، عآپ نے ایف آئی آر کا مطالبہ کردیا
وزیر پرویش ورما پر تلک نگر میں سڑک کی تعمیر کے معیار پر تنازعہ کے دوران ایک نوجوان کو تھپڑ مارنے کا الزام لگایا گیا۔
Published : September 27, 2026 at 7:18 PM IST
نئی دہلی : دہلی کے تلک نگر علاقے میں اتوار کو سڑک کی تعمیر کے معائنے کے دوران ایک تنازع اس وقت سیاسی معاملے میں تبدیل ہوگیا جب دہلی حکومت کے پی ڈبلیو ڈی وزیر پرویش ورما پر ایک نوجوان کو تھپڑ مارنے کا الزام عائد کیا گیا۔ واقعے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آنے کے بعد عام آدمی پارٹی (عآپ) نے وزیر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پرویش ورما تلک نگر میں زیر تعمیر سڑک کا معائنہ کرنے پہنچے تھے۔ اسی دوران مقامی عآپ رکن اسمبلی جرنیل سنگھ بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے سڑک کی تعمیر کے معیار پر سوال اٹھایا۔ رپورٹس کے مطابق جرنیل سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے نئی بچھائی گئی سڑک کی ایک تہہ کو ہاتھ سے اٹھا کر اس کے معیار پر اعتراض ظاہر کیا، جس کے بعد موقع پر موجود دونوں فریقوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہوگئی۔
Shameful behaviour by Pravesh Verma— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) September 27, 2026
Parvesh Verma slaps cameraman
मंत्री @p_sahibsingh के सामने विधायक @JarnailSinghAAP ने रोड की असलियत दिखा दी ।
मंत्री ने बौखला कर एक कैमरा वाले को ही थप्पड़ मार दिया । पुलिस सुरक्षा में बच्चे पर हाथ उठाकर तुमने अपना घटियापन दिखा दिया । pic.twitter.com/S79oD7cbKG
سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں ایک نوجوان موبائل فون سے موقع پر جاری بحث کی ریکارڈنگ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی دوران پرویش ورما نوجوان کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا موبائل نیچے کرتے ہیں اور پھر مبینہ طور پر اسے تھپڑ مارتے ہیں۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد معاملہ تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور عآپ رہنماؤں نے وزیر پر سخت تنقید کی۔ عآپ کے دہلی ریاستی صدر سوربھ بھردواج نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پرویش ورما پر الزام لگایا کہ انہوں نے سڑک کی صورتحال سامنے آنے پر اپنا غصہ نوجوان پر نکالا۔
انہوں نے وزیر کے رویے کو قابل اعتراض قرار دیتے ہوئے قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب دستیاب رپورٹوں میں اس واقعے کے حوالے سے پرویش ورما کا اپنا تفصیلی موقف شامل نہیں ہے، اس لیے تھپڑ مارنے کے واقعے کی مکمل وجوہات اور ان کا موقف الگ سے واضح نہیں ہوسکا ہے۔ اس واقعے کا آغاز دراصل زیر تعمیر سڑک کے معیار کو لے کر ہوا۔ عآپ کا الزام ہے کہ مقامی رکن اسمبلی جرنیل سنگھ نے موقع پر سڑک کی تہہ کو کھینچ کر تعمیراتی معیار پر سوال اٹھایا۔
सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार दिखाने पर मोदी जी के मंत्री ने एक युवक को सरे आम थप्पड़ मारा।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 27, 2026
मैं कल तिलक नगर जाकर इस सड़क का मुआयना करूंगा। pic.twitter.com/MnKbQ5L0CP
عآپ رہنماؤں نے الزام لگایا کہ سڑک کے کام سے متعلق سوالات اٹھانے والے لوگوں کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ تاہم سڑک کی تعمیر میں مبینہ بے ضابطگی یا ناقص معیار کے الزام کی حتمی تصدیق کسی آزاد تکنیکی جانچ یا سرکاری رپورٹ سے اس خبر میں نہیں ہوئی ہے۔ واقعے کے بعد عآپ کارکنوں کا ایک وفد جرنیل سنگھ کی قیادت میں وکاس پوری پولیس اسٹیشن پہنچا اور پرویش ورما کے خلاف شکایت درج کرانے کی کوشش کی۔
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देश के नागरिक को BJP का थप्पड़— Congress (@INCIndia) September 27, 2026
दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा से एक युवक ने घटिया सड़कों पर सवाल पूछ लिया।
फिर क्या था.. मंत्री जी भड़क गए और गुस्से में युवक को थप्पड़ जड़ दिए।
यही BJP का असली चेहरा है- जहां सत्ता के घमंड में चूर नेता-मंत्री खुद को 'राजा' और जनता को… pic.twitter.com/uxf9pPPjIa
جرنیل سنگھ نے وزیر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے واقعے کو نامناسب اور مبینہ طور پر پُرتشدد رویہ قرار دیا۔ عآپ کے قومی کنوینر اور دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے واقعے پر ردعمل ظاہر کیا۔ کیجریوال نے الزام لگایا کہ سڑک کی تعمیر سے متعلق مبینہ بدعنوانی کو اجاگر کرنے والے ایک نوجوان کو وزیر نے عوام کے سامنے تھپڑ مارا، اور انہوں نے وزیر کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔