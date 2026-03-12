1993 ممبئی بم دھماکوں کی برسی کے موقع پر مہاراشٹرا اسمبلی کو بم سے اڑانے کی دھمکی
اسمبلی کا صبح کا اجلاس صبح 9.45 بجے شروع ہونے کی توقع تھی، جبکہ کونسل کا اجلاس صبح 10 بجے شروع ہونا تھا۔
Published : March 12, 2026 at 1:45 PM IST
ممبئی: شہر ممبئی میں واقع ریاستی قانون ساز اسمبلی مہاراشٹرا ودھان بھون کو جمعرات کی صبح بم سے اڑانے کی دھمکی ملنے کے بعد سکیورٹی اداروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے عمارت کو خالی کروا لیا اور تلاشی مہم شروع کر دی۔
اطلاعات کے مطابق یہ دھمکی ای میل کے ذریعے بھیجی گئی تھی جو صبح تقریباً 6 بج کر 57 منٹ پر سینٹرل پارلیمنٹری ایسوسی ایشن کے میل پر موصول ہوئی۔ اس کے بعد پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے فوری طور پر سکیورٹی پروٹوکول نافذ کرتے ہوئے اسمبلی کمپلیکس کو خالی کرا دیا۔
ریاستی قانون ساز کونسل کے چیئرمین رام شنڈے نے بتایا کہ خطرے کی اطلاع ملتے ہی ملازمین اور دیگر افراد کو محفوظ طریقے سے عمارت سے باہر منتقل کر دیا گیا۔ سکیورٹی اہلکاروں نے پورے اسمبلی کمپلیکس کی تلاشی شروع کر دی ہے جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی موقع پر موجود ہے۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب ریاست میں بجٹ اجلاس جاری ہے اور اسمبلی کی کارروائی صبح 9:45 بجے شروع ہونے والی تھی جبکہ کونسل کا اجلاس 10 بجے ہونا تھا۔
پولیس کے مطابق اسی نوعیت کی دھمکی آمیز ای میلز شہر کے دیگر اہم مقامات کو بھی بھیجی گئی ہیں جن میں بامبے اسٹاک ایکسچینج، بامبے ہائیکورٹ، ریزرو بنک آف انڈیا اور ممبئی میٹرو شامل ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: فلم ڈائریکٹر روہت شیٹی کے گھر پر گولی باری، چار راؤنڈ فائرنگ
حکام نے پورے شہر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے کیونکہ یہ دھمکیاں 1993 ممبئی سلسلہ وار بم دھماکوں کی 33ویں برسی کے دن موصول ہوئی ہیں، جس میں شہر میں سلسلہ وار دھماکوں نے درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا تھا اور سیکڑوں افراد ہلاک و زخمی ہوئے تھے۔