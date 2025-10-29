شرمناک! کھیت میں کسی کام کے لیے گئی بزرگ خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت دری اور پھر قتل، ایک ملزم گرفتار
بوڑھی عورت اپنے کھیت پر گئی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اس کی عصمت دری اور قتل کا علم کافی تاخیر سے ہوا۔
Published : October 29, 2025 at 5:11 PM IST
تھانے، مہاراشٹر: مہاراشٹر کے تھانے ضلع میں نامعلوم افراد نے 65 سالہ خاتون کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی اور بعد میں اسے قتل کردیا۔ یہ خوفناک واقعہ منگل کی دوپہر 12 بجے کے قریب بھیونڈی تعلقہ کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی تھانے دیہی اے ایس پی ابھینو متل اور سب ڈویژنل افسر راہل جھلاٹے گنیش پوری پولیس کے ساتھ جائے وقوعہ اور اسپتال پہنچے۔
سینئر پولیس انسپکٹر کملیش بچھو نے بتایا کہ عصمت دری اور قتل کا معاملہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق متوفی بزرگ خاتون منگل کو اپنے کھیت پر گئی ہوئی تھی جب اس کے اہل خانہ کو اس کے ساتھ زیادتی اور قتل کی خبر ملی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی اہل خانہ کھیت میں پہنچ گئے۔ اطلاعات کے مطابق خاتون اس وقت بے ہوش تھی۔
قتل چوری کی نیت سے نہیں کیا گیا
اہل خانہ نے گنیش پوری پولیس کو اطلاع دینے کے بعد گنیش پوری پولیس اسٹیشن کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اندرا گاندھی میموریل اسپتال لے جایا گیا۔ خفیہ معلومات اور تکنیکی جانچ کی بنیاد پر پولیس کی تفتیش جاری ہے۔
اطلاعات کے مطابق اجتماعی زیادتی کے بعد مقتول خاتون کے گلے میں پہنے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ تولے سونے کے زیورات چوری نہیں ہوئے ہیں۔ نتیجتاً اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ قتل چوری کی نیت سے نہیں کیا گیا بلکہ خاتون کے ساتھ زیادتی کی نیت سے کیا گیا ہے۔
ملزم کی شناخت نہ ہونے کے خوف سے قتل
متوفی بزرگ خاتون کے بیٹے نے قتل کے بعد تین افراد کو علاقے سے فرار ہوتے دیکھ کر اطلاع دی۔ اہل خانہ اور عوام نے پولیس سے ملزمین کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سماجی کارکن اور بار ایسوسی ایشن کی صدر کرن چننے نے کہا کہ بزرگ خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور قتل انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے۔ مستقبل میں ملزم کی شناخت نہ ہونے کے خوف سے خاتون کی عصمت دری کی گئی اور پھر قتل کر دیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ ملک اور ریاست میں مظالم کرنے والے مجرموں کا پولیس اور نظام سے خوف ختم ہو چکا ہے۔ جس کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ معاشرے کے لیے شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس فوری طور پر زیادتی اور قتل کا مقدمہ درج کرے اور ملزمین کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ادھر اس واقعہ کو لے کر علاقے میں غم و غصہ کا ماحول ہے۔