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بہرائچ میں بھارت نیپال سرحد پر بلڈوزر ایکشن، نو مینز لینڈ پر بنایا گیا مذہبی مقام مسمار، پولیس کی بھاری نفری تعینات

تحصیلدار شیلیش اوستھی نے کہا کہ نو مین کی زمین پر کسی بھی قسم کی تعمیر کی اجازت نہیں ہے۔

old religious site built on no man land demolished in Uttar Pradesh bahraich Urdu News
بہرائچ میں ہند-نیپال سرحد پر بلڈوزر چلایا گیا (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 9, 2026 at 5:04 PM IST

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بہرائچ، اتر پردیش: ضلع کے ہند-نیپال سرحدی علاقے میں منگل کو ایک مذہبی مقام کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا۔ یہ مذہبی مقام جمونہا گاؤں میں نو مینز زمین پر واقع تھا۔ انہدام کے دوران بڑی تعداد میں پولیس اور ایس ایس بی اہلکار موجود تھے۔

ضلعی انتظامیہ نے ہند-نیپال سرحد پر جمونہا گاؤں میں نو مین کی زمین پر بنائے گئے ایک مذہبی مقام کو بلڈوز کر دیا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ یہ مذہبی مقام بہت پرانا ہے۔ اس کے باوجود اسے توڑ دیا گیا۔

نو مینز لینڈ پر مذہبی مقام پر نصب بت

اس سلسلے میں تحصیلدار شیلیش اوستھی نے بتایا کہ نو مین کی زمین پر کسی بھی قسم کی تعمیر کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے آج یہ کارروائی کی گئی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ نو مینز لینڈ پر ایک مذہبی مقام پر نصب بتوں کو تقریباً ایک سال قبل ہٹا دیا گیا تھا۔ تحصیلدار نے بتایا کہ انہدام کا عمل منگل کو ہوا۔ انہدام کے دوران بڑی تعداد میں پولیس اور ایس ایس بی اہلکار موجود تھے۔

15 کلومیٹر کا بفر زون قرار دیا گیا ہے

ضلع میں ہند-نیپال سرحد سے 15 کلومیٹر تک پھیلا ہوا بفر زون قرار دیا گیا ہے۔ اس بفر زون میں سرکاری اراضی پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انہدامی کارروائی کی جارہی ہے۔

غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی

اس سے قبل ہند-نیپال سرحد پر واقع موتی پور، روپیڈیہا، سجولی اور نواب گنج گاؤں میں سرکاری زمین پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔

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BAHRAICH MANDIR NEWS
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