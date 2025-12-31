ایس آئی آر کے دستاویزات جمع کرنے 29 سال بعد واپس آیا شخص، گھر والوں نے سمجھ لیا تھا فوت ہو گئے

ایس آئی آر کے دستاویزات جمع کرنے 29 سال بعد واپس آیا شخص، گھر والوں نے سمجھ لیا تھا فوت ہو گئے
شریف احمد نے کہا کہ وہ ایس آئی آر کے عمل سے متعلق دستاویزات جمع کرنے کے لیے کھٹولی واپس آئے ہیں۔
Published : December 31, 2025 at 10:32 PM IST
مظفر نگر (اتر پردیش): 79 سالہ شریف احمد، جو 1997 سے لاپتہ تھے اور مظفر نگر ضلع میں طویل عرصے سے مردہ تصور کیے جا رہے تھے، ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی (ایس آئی آر) مہم کی وجہ سے دستاویزات تلاش کرنے کے لیے تقریباً 29 سال بعد اپنے آبائی قصبے کھٹولی واپس آئے۔ شریف احمد کے بھتیجے، وسیم احمد نے بتایا کہ ان کے چچا 1997 میں اپنی پہلی بیوی کی موت کے بعد مغربی بنگال کی ایک خاتون سے شادی کرنے کے بعد وہاں منتقل ہو گئے تھے، اور 29 دسمبر کو کھٹولی پہنچے تھے۔
وسیم نے کہا، "کئی سالوں میں ہم نے ان کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ ہم نے مغربی بنگال بھی جا کر ان کی دوسری بیوی کے بتائے ہوئے پتے پر معلومات حاصل کیں، لیکن ہمیں وہ نہیں ملے۔ کئی دہائیوں تک رابطہ نہ ہونے کے بعد ان کی چار بیٹیوں اور خاندان والوں نے سمجھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہیں۔"
شریف احمد نے کہا کہ وہ ایس آئی آر کے عمل سے متعلق دستاویزات جمع کرنے کے لیے کھٹولی واپس آئے ہیں۔ جب وہ غیر متوقع طور پر گھر پہنچے تو اس کے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ واپسی پر ان کو معلوم ہوا کہ اس کے والد، ایک بھائی اور کئی دوسرے رشتہ دار انتقال کر گئے ہیں۔
وسیم نے کہا کہ دوبارہ ملنے سے خاندان کے لیے خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اتنے سالوں بعد دیکھنا ان سب کے لیے ایک جذباتی لمحہ تھا۔ تاہم، کچھ دنوں کے بعد شریف احمد ضلعی سطح کے دفتر میں رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے لیے مغربی بنگال واپس چلے گئے۔