سیتا پور میں مندر کا انہدام، افسران نے چھینی ہتھوڑے سے خود ہٹائی مندر کی مورتیاں
سیتاپور میں کیپٹن منوج پانڈے چوک کی تزئین و آرائش کے لیے 25 سالہ قدیم مندر کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا گیا۔
Published : March 30, 2026 at 1:54 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 2:47 PM IST
سیتاپور: اترپردیش کے سیتاپور شہر کے کیپٹن منوج پانڈے چوک کی تزئین و آرائش میں رکاوٹ بننے والے 25 سالہ قدیم مندر کو اتوار کو انتظامیہ کی موجودگی میں بلڈوزر سے منہدم کر دیا گیا۔ افسران نے خود چھینی اور ہتھوڑا لے کر مندر کی مورتیوں کو ہٹایا۔ اس دوران ایس ڈی ایم مشتعل بھیڑ کو ہاتھ جوڑ کر سمجھاتی ہوئی نظر آئیں۔ وہیں انتظامیہ کی اس کارروائی سے ہندو تنظیموں میں کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ انتظامیہ نے انہیں مندر بنانے کے لیے متبادل جگہ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
سیتاپور شہر کے چار چوراہوں کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ ان میں سے ایک کیپٹن منوج پانڈے چوک کی تزئین تین کروڑ روپے کی لاگت سے کی جا رہی ہے۔ مگر اس کام میں ایک 25 سالہ قدیم مندر رکاوٹ بن رہا تھا۔ اتوار کی صبح ایس ڈی ایم ایس دھامنی داس بھاری پولیس فورس اور ڈرل مشین کے ساتھ مندر کو ہٹانے پہنچی۔ یہ دیکھ کر آس پاس کے لوگ مشتعل ہوگئے۔
ہندو تنظیموں کا احتجاج
ہندو شیر سینا نام کی تنظیم کے قومی صدر وکاس ہندو بھی اپنے حامیوں کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گئے اور احتجاج شروع کر دیا۔ تاہم انتظامیہ نے ہلکی طاقت کا استعمال کرکے احتجاج کو دبا دیا۔ اہلکاروں نے مندر کو سرخ کپڑوں سے ڈھانپ کر مورتیوں کو ہٹا دیا۔ بعد ازاں مندر کو جے سی بی کی مدد سے منہدم کر دیا گیا۔ اس دوران آئی اے ایس افسر ایم دھامنی داس ہاتھ جوڑ کر کھڑی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی منشا نہیں ہے۔ مندر کی مورتیوں کو شکتی مندر میں رکھا گیا ہے۔ نئے مندر کے لیے مناسب جگہ دی جائے گی۔
مزدور نے ڈرل مشین چلانے سے انکار کر دیا
مندر میں نصب مورتیوں کو ہٹانے کے لیے ڈرل مشین لائی گئی۔ ڈرل مشین کو چلانے والا مزدور 'مخصوص طبقے' سے تعلق رکھتا تھا، تاہم احتجاج کو دیکھ کر انہوں نے ڈرل چلانے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس دوران احتجاج شدت اختیار کر گیا۔
افسران نے خود ہی مورتیوں کو ہٹایا
یہ دیکھ کر نائب تحصیلدار مہندر تیواری نے خود چھینی اور ہتھوڑا اٹھایا اور مورتیوں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ مندر کو گرانے کے لیے آنے والی جے سی بی کے سرکاری ڈرائیور نے بھی جے سی بی چلانے سے انکار کر دیا تو انتظامیہ کے اہلکاروں نے جے سی بی چلانے کے لیے ایک پرائیویٹ مکینک کی خدمات حاصل کیں۔ اے ڈی ایم نتیش کمار نے بتایا کہ درگا مندر کو ہٹانے سے پہلے پجاری اور مقامی باشندوں کی رضامندی حاصل کی گئی تھی۔ لوگوں کی رضامندی کے بعد ہی مندر کو ہٹایا گیا۔ مورتیوں کو دو دن کے اندر نئی جگہ پر نصب کر دیا جائے گا۔
مزید پڑھیں:
