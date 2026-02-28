خاتون سے زیادتی کے بعد چوتھی منزل سے دھکیل دیا، بوائے فرینڈ اور جھارکھنڈ کا نوجوان گرفتار
یہ واقعہ اوڈیشہ میں پیش آیا جہاں نوجوان خاتون اپنےبوائے فرینڈ سے ملنے آئی تھی۔اسےایک ہی دن میں دو افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔
Published : February 28, 2026 at 4:02 PM IST
پارا دیپ/جگت سنگھ پور (اڈیشہ): جگت سنگھ پور ضلع کی پولیس نے پارا دیپ شہر کے مضافات میں تارینی گڈا میں ایک نوجوان خاتون کے قتل کا معمہ حل کر لیا ہے۔ پولیس نے خاتون کو چار منزلہ عمارت کی چھت سے دھکیل کر زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم اور اس کے بوائے فرینڈ کو گرفتار کر لیا ہے۔
ایس پی انکیت ورما نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پولیس نے ابھے چند پور پولیس اسٹیشن کے دائرہ اختیار میں دھنکیا کے دو ملزمین سومناتھ اوجھا (31) اور جھارکھنڈ کے شبھم کمار سنگھ (24) کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے خلاف تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی کئی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔
پولیس کے مطابق جگت سنگھ پور کے ترتول علاقے کی رہنے والی متوفی خاتون کے اپنے بوائے فرینڈ سومناتھ اوجھا کے ساتھ طویل عرصے سے تعلقات تھے۔ 22 فروری کو خاتون گھر سے یہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ سرلا مندر جا رہی ہے، لیکن اس کے بجائے سومناتھ سے ملنے گئی اور اس سے جلد شادی کرنے پر زور دیا۔ تاہم، سومناتھ نے اس کے ساتھ دوبارہ جسمانی تعلقات قائم کر کے اس کے بعد اسے رحمہ بازار میں بے یارو مددگار چھوڑ کر بھاگ گیا۔
پولیس کے مطابق جب وہ رحمہ بازار میں پریشان حالت میں پائی گئی تو جھارکھنڈ کے شبھم کمار سنگھ نے اسے اپنی بائک پر لفٹ دی اور اسے پارادیپ لے آیا۔ وہاں اس نے مبینہ طور پر رات بھر اس کی متعدد بار عصمت دری کی اور بعد میں اسے ایک عمارت کی چوتھی منزل سے دھکیل کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ شواہد کو ختم کرنے کی کوشش میں موقع سے فرار ہو گیا۔ خاتون کی لاش 23 فروری کی صبح ملی تھی۔
پولیس نے ابتدائی طور پر دونوں ملزمان کو 23 فروری کو حراست میں لیا اور 27 فروری کو گرفتار کیا، اسی دن دونوں کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا گیا۔
نوین پٹنائک نے لا اینڈ آرڈر پر سوال اٹھائے
سابق وزیر اعلیٰ اور بی جے ڈی کے صدر نوین پٹنائک نے اس واقعہ کی مذمت کی اور حالیہ عصمت دری کے واقعات کی متاثرہ خاتون اور دیگر متاثرین کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے پوسٹ میں لکھا، "کتنی اور معصوم جانیں ضائع ہوں گی؟ نوجوان لڑکیوں سے لے کر معذوروں تک، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو کیا ریاست میں قانون کی حکمرانی اب بھی موجود ہے؟ انگول کے کنہاری، سنبل پور کے کچیندا، اور پارا دیپ سے گھناؤنے جرائم کی خبریں بہت پریشان کن ہیں۔ ہر طرف عدم تحفظ ہے!
سابق وزیر اعلیٰ پٹنائک نے مزید کہا، "حکومت خواتین کے تحفظ اور امن و امان کے بارے میں لمبی لمبی تقریریں کرتی ہے، لیکن زمینی حقیقت گہری تشویشناک ہے۔ دن کی روشنی میں بھی خوف کا ماحول ہے۔ اس طرح کے ہولناک واقعات کے بار بار ہونے کے باوجود، مناسب اور سخت کارروائی نہ ہونے سے مجرموں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔
اس واقعہ کے بعد اپوزیشن بیجو جنتا دل (بی جے ڈی) کے لیڈروں نے اے ایس پی سے ملاقات کی اور ضلع میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا مسئلہ اٹھایا۔ بی جے ڈی ضلع خواتین کی صدر لورا مہاپاترا نے ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔