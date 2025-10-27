ETV Bharat / state

کامیابی کی مثال: نابینا شخص نے اوڈیشہ ایڈمنسٹریٹو سروس کے امتحان میں 300 واں رینک حاصل کیا

جاج پور کے رہنے والے مہیش کمار پانڈا نے اوڈیشہ ایڈمنسٹریٹو سروس کے امتحان میں 300 واں رینک حاصل کیا ہے۔

مہیش کمار پانڈا
مہیش کمار پانڈا (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 27, 2025 at 10:12 AM IST

2 Min Read
جاج پور (اوڈیشہ): کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مضبوط قوت ارادی ہے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اوڈیشہ کے جاج پور ضلع کے مہیش کمار پانڈا نے اس بات کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ مہیش نے اوڈیشہ ایڈمنسٹریٹو سروس (او اے ایس) کے امتحان میں 300 واں رینک حاصل کرکے پورے ضلع کا نام روشن کر دیا۔

ضلع کے کورے بلاک کے بیروان پاڈا گاؤں کے نانت لکشمی دھر پانڈا کا بیٹا مہیش پیدائش سے ہی نابینا ہے۔ لیکن ان کے خواب بڑے تھے۔ انہوں نے کچھ بڑا کرنے کا سوچا، اس لیے انہوں نے صرف اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کی۔

مہیش کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ وہ اپنے پیچھے مہیش، اس کی ماں اور چار بہنوں کو چھوڑ گئے ہیں۔ ایسے حالات میں مہیش نے انتہائی مشکل حالات میں تعلیم حاصل کی۔ مہیش کو سنہ 2016 میں اتھا گڑھ اوڈیشہ آدرشا ودیالیہ میں بطور ٹیچر مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس سال او اے ایس کا امتحان پاس کیا تھا۔ اس سے قبل وہ دو بار او اے ایس امتحان میں شریک ہوئے تھے۔

جب وہ اسکول میں پڑھا رہے تھے، ان کے اسسٹنٹ ٹیچرز نے انہیں بتایا کہ انہوں نے او اے ایس میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مہیش نے کہا کہ وہ مستقبل میں کمیونٹی ایجوکیشن کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صبر سے کام لیں گے تو کامیابی ضرور ملے گی۔

سب سے اہم بات یہ کہ بینائی سے محروم ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی خود کو ایک عام انسان سے کم نہیں سمجھا۔ او اے ایس امتحان میں کامیابی کے لیے انہوں نے مختلف کتابیں پڑھیں اور اپنے دوست کے ساتھ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ کر امتحان دیا۔ مہیش کی کامیابی کے چرچے پورے علاقے میں ہو رہے ہیں۔ ان کے اہل خانہ سمیت مقامی لوگوں نے خوشی اور فخر کا اظہار کیا۔

