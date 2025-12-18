ہاسٹل میں طالب علم کی موت: ہم جماعت کا گلا دبا کر قتل، پردہ پوشی کا الزام، ادارے کے 8 اہلکار گرفتار
ایک نجی تعلیمی ادارے میں طالب علم کی موت کے معاملے میں چونکا دینے والا انکشاف ہوا۔ ادارے نے معاملے کو چھپانے کی کوشش کی۔
Published : December 18, 2025 at 10:41 AM IST
بھونیشور: اڈیشہ کے ایک بڑے نجی تعلیمی ادارے کے ہاسٹل میں طالب علم کی موت کے معاملے میں بڑا انکشاف ہوا ہے۔ طالب علم کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ ادارے نے شروع میں معاملے کو چھپانے کی کوشش کی۔ تاہم، چوٹ کے نشانات نے حقیقت کو ظاہر کر دیا۔ معاملہ بڑھتے ہی پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے ادارے کے 8 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا اور پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔
پولیس کمشنر ایس دیودت سنگھ نے بتایا کہ طالب علم کا قتل کیا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ کچھ طلباء نے "جوکر گینگ" بنا کر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گلا دبانے کے شواہد ملے۔ ادارے کے حکام نے لاش حوالے کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ بچے کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔
چائلڈ پروٹیکشن کمیشن نے رپورٹ طلب کر لی
تعلیمی ادارے نے مقامی پولیس کو واقعے کی اطلاع تک نہیں دی۔ پولیس کمشنر نے بتایا کہ تعلیمی ادارے کے 8 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف غفلت برتنے پر مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، جب کہ چائلڈ پروٹیکشن کمیشن نے ادارے سے طالب علم کی موت میں غفلت کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔
گردن پر پائے جانے والے نشانات
پولیس کمشنر ایس دیودت سنگھ نے کہا، "12 تاریخ کو تعلیمی ادارے میں ایک بچے کی موت ہوگئی تھی۔ اس کے اہل خانہ نے قتل کی شکایت درج کرائی۔ اس شکایت کی بنیاد پر، پولیس نے کیونجھر میں صفر ایف آئی آر درج کی اور اسے بھونیشور کے انفوسٹی پولیس اسٹیشن منتقل کردیا"۔
انہوں نے کہا، "بچے کی موت کے بعد ادارے کی انتظامیہ نے مقامی پولیس کو بتائے بغیر بچے کی لاش لواحقین کے حوالے کر دی، انہوں نے موت کی وجہ دل کا دورہ بتایا۔ تاہم لاش اٹھائے جانے کے بعد، گردن پر پائے جانے والے نشانات کی وجہ سے اہل خانہ نے قتل کی شکایت درج کرائی۔ 13 دسمبر کو مقدمہ درج کیا گیا تھا۔"
’’جوکر گینگ‘‘ کے نام سے ایک گینگ مصروف
پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گردن پر چوٹ کے نشانات سامنے آئے۔ تمام حقائق اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد قتل کا مقدمہ ثابت ہوا۔ تمام طلباء سے پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے پوری کہانی بتائی۔ انہوں نے ادارے میں ’’جوکر گینگ‘‘ کے نام سے ایک گینگ بنایا اور مل کر یہ جرم کیا۔ ادارے کے حکام نے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے واقعے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ادارے کے ایڈیشنل سی ای او اور سپروائزر سمیت چھ دیگر اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔
گرے ہوئے برتن کو لے کر ہاسٹل میں طلباء کے درمیان لڑائی
قبل ازیں گرے ہوئے برتن کو لے کر ہاسٹل میں طلباء کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ بعد ازاں طالب علم کو اس کے ہم جماعت نے باتھ روم میں پیٹا اور گلا دبا کر قتل کردیا۔ اس کے بعد ادارے کے اہلکاروں نے متاثرہ خاندان کو بتایا کہ لڑکا باتھ روم جاتے ہوئے گرا اور مر گیا۔
ادارے کے اہلکاروں نے پوسٹ مارٹم کیے بغیر لڑکے کی لاش کو ایمبولینس میں لے جانے کا انتظام کیا۔ ان پر بعض دستاویزات پر زبردستی دستخط کرنے کا بھی الزام تھا۔ چائلڈ پروٹیکشن کمیشن اس معاملے کے حوالے سے ادارے کی نگرانی کر رہا ہے۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔