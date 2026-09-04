اڈیشہ کے ریلوے اسٹیشن پر کنفرم ٹکٹ دلانے کا جھانسہ دے کر خاتون سے مبینہ زیادتی: ریلوے ملازم گرفتار
خاتون کی شکایت کے مطابق تقریباً 11 بجے کپلیشور سنگھ اس کے پاس آیا اور اس سے ٹکٹ کے بارے میں دریافت کیا۔
Published : September 4, 2026 at 4:22 PM IST
راؤرکیلا: اڈیشہ کے راؤرکیلا ریلوے اسٹیشن پر ایک خاتون مسافر کے ساتھ مبینہ زیادتی کے الزام میں 54 سالہ ریلوے ملازم کو گرفتار کرلیا گیا۔ الزام ہے کہ ملزم نے بنگلور کے لیے کنفرم ٹرین ٹکٹ دلانے کا وعدہ کرکے خاتون کو اسٹیشن کے ایک کمرے میں لے جاکر اس کے ساتھ زیادتی کی۔ گرفتار ملزم کی شناخت کپلیشور سنگھ کے طور پر ہوئی ہے، جو راؤرکیلا اسٹیشن پر والو آپریٹر کے طور پر تعینات تھا۔
گورنمنٹ ریلوے پولیس نے اسے گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا، جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا۔ تازہ رپورٹوں کے مطابق ریلوے انتظامیہ نے اسے ملازمت سے بھی برطرف کردیا ہے اور اسے پنشن کے فوائد نہ ملنے کی بات کہی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کا تعلق اڈیشہ کے نوآپڑا ضلع سے ہے۔ وہ بدھ کے روز اپنے دو رشتہ داروں کے ساتھ بنگلورو جانے کے لیے سفر پر نکلی تھی۔ تینوں کو ہٹیا-یشونت پور ایکسپریس کے ذریعے سفر کرنا تھا اور وہ ٹٹیل گڑھ سے ٹرین پکڑنے والی تھیں، تاہم غلطی سے وہ ایک دوسری ٹرین میں سوار ہوگئیں اور اسی روز شام کو ہٹیا پہنچ گئیں۔
بعد ازاں انہوں نے دوسری ٹرین کے ذریعے راؤرکیلا کا رخ کیا اور جمعرات کی صبح تقریباً 9 بجے راؤرکیلا ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ بنگلور جانے کے لیے ان کے پاس کنفرم ٹکٹ موجود نہیں تھا۔ خاتون کے دونوں رشتہ دار ٹکٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے گئے، جبکہ وہ اسٹیشن پر موجود رہی۔ خاتون کی شکایت کے مطابق تقریباً 11 بجے کپلیشور سنگھ اس کے پاس آیا اور اس سے ٹکٹ کے بارے میں دریافت کیا۔
خاتون نے بتایا کہ اس نے ٹکٹ کنفرم نہ ہونے کی بات بتائی تو ریلوے ملازم نے اسے یقین دلایا کہ وہ بنگلورو کے لیے کنفرم ٹکٹ کا انتظام کرسکتا ہے۔ الزام ہے کہ وہ اسے اسٹیشن کے ایک والو روم میں لے گیا، جہاں اس نے خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی۔ خاتون کے مطابق واقعے کے بعد ملزم نے اسے کسی کو کچھ نہ بتانے کی دھمکی دی اور مبینہ طور پر 2 ہزار روپے بھی طلب کیے۔
شکایت کے مطابق خاتون کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی اور براہِ راست پولیس اسٹیشن پہنچ کر واقعo کی شکایت درج کرائی۔ شکایت ملنے کے بعد سب انسپکٹر کیلاش منڈا کی قیادت میں پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی۔ پولیس کے مطابق خاتون نے وہاں کپلیشور سنگھ کی شناخت مبینہ طور پر ملزم کے طور پر کی۔
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پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ شروع کردی اور تحقیقات جاری ہیں۔ ریلوے حکام کے مطابق ملزم اور متاثرہ خاتون دونوں کا طبی معائنہ کرایا گیا ہے۔ خاتون کو متاثرین کی مدد کے لیے قائم ون اسٹاپ سینٹر میں رکھا گیا ہے، جبکہ اس کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیا جانا ہے۔ چکرادھرپور ریلوے ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر آدتیہ چودھری نے کہا کہ ملزم کو ملازمت سے برطرف کردیا گیا ہے اور جرم ثابت ہونے کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔