کوٹیا میں اوڈیشہ اور آندھرا پولیس آمنے سامنے: بیریکیڈ ہٹائے جانے پر سرحدی کشیدگی
اوڈیشہ پولیس نے اس علاقے میں آندھرا پردیش کی انتخابی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے نیریڈی ولاسا میں بیریکیڈ لگایا تھا۔
Published : November 3, 2026 at 8:43 PM IST
کورا پٹ: اوڈیشہ اور آندھرا پردیش کی سرحد پر واقع خطے 'کوٹیا' میں 5 نومبر کو ہونے والے آندھرا پردیش ضلع پریشد انتخابات سے قبل انتخابی سرگرمیوں کو لے کر دونوں ریاستوں کے پولیس اہلکاروں کے درمیان مبینہ جھڑپ کے بعد کشیدگی بڑھ گئی۔ نیریڈی ولاسا کے مقام پر صورتحال اس وقت کشیدہ ہوئی جب آندھرا پردیش پولیس اہلکاروں نے چند دیہاتیوں کے ہمراہ اوڈیشہ پولیس کی جانب سے لگائے گئے بیریکیڈ کو مبینہ طور پر ہٹانے کی کوشش کی۔
اوڈیشہ پولیس نے اس علاقے میں آندھرا پردیش کی انتخابی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے نیریڈی ولاسا میں بیریکیڈ لگایا تھا۔ تاہم، آندھرا پولیس اہلکاروں نے مبینہ طور پر بیریکیڈ توڑ دیا، جس کے نتیجے میں دونوں ریاستوں کے پولیس اہلکاروں کے درمیان ہاتھا پائی اور تکرار ہوئی۔ سرحد پر تناؤ بڑھتے ہی کورا پٹ کے سب کلکٹر فابی راشد اور دیگر انتظامی افسران موقع پر پہنچ گئے۔ آئندہ انتخابات کے پیش نظر اوڈیشہ نے کوٹیا میں پولیس کی سات پلاٹون تعینات کر دی ہیں، جبکہ ضلعی سطح کے انتظامی افسران بھی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔
آندھرا پردیش ضلع پریشد کے انتخابات 5 نومبر کو ہونے ہیں۔ پچھلے انتخابات میں کوٹیا پنچایت کے وہ مکین، جن کے پاس اوڈیشہ اور آندھرا پردیش دونوں ریاستوں کے ووٹر کارڈ موجود ہیں، آندھرا پردیش کے زیر اہتمام انتخابات میں ووٹ ڈالتے رہے ہیں۔ تاہم، اس سال صورتحال اس وقت نازک ہو گئی جب تل گنجئی پادر گاؤں پر مشتمل نشست کے لیے دو امیدواروں نے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ یہ گاؤں آندھرا پردیش حکومت کے ریکارڈ میں گنجائی بھدرا پنچایت کے نام سے درج ہے۔ اس پیش رفت کے بعد اوڈیشہ کے حکام نے اپنے اقدامات سخت کر دیے۔
متعدد سیاسی جماعتوں نے بھی کوٹیا کا دورہ کر کے مقامی باشندوں کی آندھرا انتخابات میں شرکت کی مخالفت میں بیانات دیے، جس سے یہ معاملہ مزید سرخیوں میں آ گیا۔ چند روز قبل گنجئی پادر گاؤں کے باشندوں نے دونوں امیدواروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی۔ تفصیلی بات چیت کے بعد انہوں نے الیکشن نہ لڑنے اور تلگو دیشم پارٹی کے امیدوار کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالیہ ٹکراؤ اس واقعے کے بعد پیش آیا جب ایک روز قبل اوڈیشہ پولیس نے نیریڈی ولاسا میں آندھرا پردیش حکومت کے پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم (پی ڈی ایس) کے راشن ڈپو کے لیے چاول لے جانے والی گاڑی کو مبینہ طور پر علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔
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اس اقدام کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے منگل کے روز چند دیہاتیوں نے آندھرا پردیش پولیس کے ساتھ مل کر اوڈیشہ پولیس کا بیریکیڈ ہٹانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں دونوں اطراف کے اہلکاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ آندھرا کے انتخابات قریب آتے دیکھ کر اوڈیشہ حکام نے مزید بدمزگی روکنے کے لیے سرحدی علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے۔