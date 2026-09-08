تمل ناڈو میں 6 اکتوبر کو دو اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخاب، ٹی وی کے حکومت کا پہلا انتخابی امتحان
تمل ناڈو کے اکثر ضمنی انتخابات میں برسراقتدار جماعت کو مضبوط پوزیشن حاصل رہی ہے لیکن موجودہ حالات ٹی وی کے کےلیے آسان نہیں ہیں۔
Published : September 8, 2026 at 3:11 PM IST
چنئی: تمل ناڈو میں 6 اکتوبر کو مدورانتکم اور دھاراپورم اسمبلی حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات ریاست کی تین ماہ پرانی تملگا ویٹری کزگم (ٹی وی کے) حکومت کے لیے پہلا بڑا انتخابی امتحان ثابت ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سی جوزف وجے کی قیادت میں قائم حکومت کو ان انتخابات میں نہ صرف اپنی مقبولیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا بلکہ اسمبلی میں اپنی عددی پوزیشن کو بھی مزید مضبوط کرنے کا موقع ملے گا۔
ان دونوں حلقوں میں انتخابی مقابلہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ سابق اے آئی اے ڈی ایم کے ارکان اسمبلی مارگتھم کماراول اور پی ستیہ بابا نے اپریل 2026 کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے فوراً بعد اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا تھا اور اسی روز ٹی وی کے میں شمولیت اختیار کرلی تھی۔ اب یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ ٹی وی کے ان سابق ارکان کو ہی ضمنی انتخاب میں اپنا امیدوار بناتی ہے یا پارٹی اپنے وفادار کارکنوں اور نئے چہروں کو ٹکٹ دیتی ہے۔
الیکشن کمیشن آف انڈیا نے مارگتھم کماراول کے استعفے کے باعث خالی ہونے والی مدورانتکم اور پی ستیہ بابا کے استعفے کے باعث خالی ہونے والی دھاراپورم نشستوں پر ضمنی انتخابات کا اعلان کیا ہے۔ دونوں سابق ارکان نے اسمبلی اسپیکر جے سی ڈی پربھاکر کو استعفیٰ پیش کرتے ہی ٹی وی کے میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ اس لیے ضمنی انتخابات میں ان دونوں کو دوبارہ امیدوار بنانا یا پارٹی کے اندر موجود دیگر دعویداروں کو موقع دینا ٹی وی کے قیادت کے لیے ایک اہم سیاسی فیصلہ ہوگا۔
تمل ناڈو میں عام طور پر ضمنی انتخابات میں برسراقتدار جماعت کو نسبتاً مضبوط پوزیشن حاصل رہتی ہے، تاہم موجودہ سیاسی حالات ٹی وی کے کے لیے آسان نہیں ہیں۔ حکومت کو اتحادی جماعتوں کے درمیان اختلافات، جارحانہ اپوزیشن اور اسمبلی میں انتہائی اہم عددی توازن جیسے کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ مئی 2026 کے اسمبلی انتخابات میں ٹی وی کے کو سادہ اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد پارٹی نے کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی جماعتوں کی حمایت سے حکومت تشکیل دی۔
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فلور ٹیسٹ کے دوران اے آئی اے ڈی ایم کے کے 22 باغی ارکان اسمبلی کی کراس ووٹنگ نے بھی وجے حکومت کے حق میں اہم کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں حکومت کو مجموعی طور پر 144 ارکان کی حمایت حاصل ہوئی اور وہ اعتماد کا ووٹ کامیابی سے حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ 234 رکنی اسمبلی میں ٹی وی کے اس وقت 107 نشستیں رکھتی ہے، جبکہ سادہ اکثریت کے لیے 118 نشستیں درکار ہیں۔ ایسے میں دونوں ضمنی انتخابات میں کامیابی حکومت کے لیے عددی اعتبار سے بھی اہم سمجھی جارہی ہے۔