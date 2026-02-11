پردھان بننے کی خواہش میں فحش رقص کا اہتمام، 10 افراد پر مقدمہ درج ، دو گرفتار
سہارنپور کے فتح پور علاقے میں فحش رقص کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے کارروائی کی۔
Published : February 11, 2026 at 10:11 AM IST|
Updated : February 11, 2026 at 10:22 AM IST
سہارنپور: اترپردیش کے ضلع سہارنپور ضلع کے فتح پور علاقے کے گاؤں دتولی مغل میں ایک نوجوان کو فحش رقص میں ملوث ہونا مہنگا پڑ گیا۔ فحش رقص کا ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس حرکت میں آگئی۔ فوری طور پر 10 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے دو ملزمان کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا۔ جیسے ہی اس ڈانس اور فحش حرکات کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو ہنگامہ برپا ہوگیا۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ یہ تقریب گاؤں میں پنچایت الیکشن کے موقعے پر منعقدہ کی گئی۔
سی او صدر منیش چندرا نے بتایا کہ یہ واقعہ 10 فروری 2026 کو پیش آیا۔ دتولی مغل گاؤں میں ایک عوامی تقریب میں فحش رقص کیا گیا۔ وائرل ویڈیو کی بنیاد پر پولیس فحش رقص کے ذمہ دار لوگوں کی شناخت کرنے کا کام کر رہی ہے۔ فی الحال پولیس نے جائے وقوع پر چھاپہ مار کر ویڈیو میں نظر آنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار کیے گئے دو ملزمان نوشاد اور گلفام ساکن دتولی مغل، فتح پور تھانہ سہارنپور کے رہائشی ہیں۔
سی او منیش چندرا کے مطابق، ملزم کے خلاف فتح پور پولیس اسٹیشن میں آئی پی سی کی دفعہ 296، 223، اور 126 (2) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دونوں کو عدالت میں پیش کرکے جیل بھیج دیا گیا۔ وائرل ویڈیو میں واضح طور پر بار گرلز کو گاؤں کے وسط میں ایک تقریب میں ڈانس کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور وہاں موجود کچھ لوگ ان کے ساتھ فحش حرکات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گاؤں میں چرچا ہے کہ گاؤں کے پردھان عہدے کے انتخاب پر رقص کا اہتمام کیا گیا۔ ویڈیو میں گاؤں کے متعدد لوگ موجود تھے۔