ETV Bharat / state

شادی سے انکار کیا تو بدمعاش نے سسرال والوں کو قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز بھیج دیے، جان سے مارنے کی دی دھمکی

موہن لال گنج انسپکٹر برجیش کمار ترپاٹھی نے بتایا، ملزم نوجوان کو لڑکی کے والد کی شکایت کی بنیاد پر حراست میں لیا گیا ہے۔

objectionable video sent to break marriage death threats in Lucknow Urdu News
جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں (Photo Credit: File Photo)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 16, 2025 at 11:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ: موہن لال گنج علاقے میں، جب لڑکی نے لڑکے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، تو اس بدمعاش نے جوابی کارروائی میں ایک نوجوان عورت کی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیو اس کے ہونی والی سسرال والوں کو بھیجے۔ نوجوان نے لڑکے کے گھر والوں پر رشتہ توڑنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ لڑکی کے والد کی شکایت پر پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔

متاثرہ کے مطابق، وہ موہن لال گنج تھانہ علاقے کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہے، اسی گاؤں کا رہنے والا ارون پال نامی نوجوان اسے روزانہ ہراساں کرتا تھا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اور غیر مہذب سلوک کرتا تھا۔

رشتہ ٹھکرایا تو ارون پال ہو گیا پریشان

اس وجہ سے لڑکی اور اس کے گھر والوں نے ارون پال کی شادی کی تجویز کو ٹھکرا دیا۔ جب لڑکی کے گھر والوں نے گوسائی گنج علاقے کے ایک گاؤں میں اس کی شادی طے کردی تو ارون پال پریشان ہو گیا۔

ارون کے پاس لڑکی کی کچھ تصویریں اور ویڈیوز تھیں۔ اس نے شادی توڑنے کے ارادے سے انہیں اس کے ہونے والے سسرال بھیج دیا۔ اس شخص نے لڑکے کے گھر والوں کو براہ راست دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے اس لڑکی سے شادی کی تو وہ انہیں مار ڈالے گا۔

دھمکیوں اور تصاویر اور ویڈیوز سے گھبرائے

سسرال والے دھمکیوں اور تصاویر اور ویڈیوز سے گھبرا گئے۔ انہوں نے لڑکی کے گھر والوں کو اطلاع دی جس کی وجہ سے شادی منسوخ کر دی گئی۔ اس کے بعد لڑکی کے گھر والوں نے ملزم کے خلاف موہن لال گنج پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کرائی۔

آئی ٹی ایکٹ کی دفعات کے تحت کیس درج

موہن لال گنج کے انسپکٹر برجیش کمار ترپاٹھی نے بتایا کہ لڑکی کے والد کی شکایت کی بنیاد پر ملزم ارون پال کے خلاف آئی ٹی ایکٹ کی دفعات کے تحت اور جان سے مارنے کی دھمکیوں سے متعلق مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ مزید کارروائی جاری ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

ممبئی کو بم دھماکوں سے خوفزدہ کرنے کی دھمکی، ملزم اشونی نوئیڈا سے گرفتار، چار سو کلو آر ڈی ایکس لگانے کی دی تھی دھمکی

'پرواز میں بم ہے، سب مر جائیں گے'؛ افواہ پھیلانے والے کینیڈین شہری کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، وزارت داخلہ

جانیں بھارت کا بنکر بسٹر بم امریکی بنکر بسٹر بم سے کتنا مختلف، کیا پاکستان کے پاس بھی ہے یہ تباہ کن ہتھیار؟

2006 ممبئی ٹرین دھماکہ کیس میں ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، ثبوت کی کمی کے باعث تمام ملزمان بری

دہلی: تین دنوں میں 9 اسکولز کو بم کی دھمکی، عآپ اور بی جے پی میں لفظی جنگ

بم کی دھمکی کے بعد دہلی برمنگھم پرواز کا رخ ریاض کی طرف موڑ دیا گیا ایئر انڈیا

دہلی کے 50 اسکولوں کو بم کی تازہ دھمکیاں، پولیس ہائی الرٹ

TAGGED:

VIDEOS SENT TO BREAK MARRIAGE LKO
OBJECTIONABLE VIDEOS SENT LUCKNOW
GIRL DEATH THREATS IN LUCKNOW
TO BREAK MARRIAGE DEATH THREATS
OBJECTIONABLE VIDEOS DEATH THREATS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.