شادی سے انکار کیا تو بدمعاش نے سسرال والوں کو قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز بھیج دیے، جان سے مارنے کی دی دھمکی
موہن لال گنج انسپکٹر برجیش کمار ترپاٹھی نے بتایا، ملزم نوجوان کو لڑکی کے والد کی شکایت کی بنیاد پر حراست میں لیا گیا ہے۔
Published : December 16, 2025 at 11:10 AM IST
لکھنؤ: موہن لال گنج علاقے میں، جب لڑکی نے لڑکے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، تو اس بدمعاش نے جوابی کارروائی میں ایک نوجوان عورت کی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیو اس کے ہونی والی سسرال والوں کو بھیجے۔ نوجوان نے لڑکے کے گھر والوں پر رشتہ توڑنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ لڑکی کے والد کی شکایت پر پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔
متاثرہ کے مطابق، وہ موہن لال گنج تھانہ علاقے کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہے، اسی گاؤں کا رہنے والا ارون پال نامی نوجوان اسے روزانہ ہراساں کرتا تھا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا اور غیر مہذب سلوک کرتا تھا۔
رشتہ ٹھکرایا تو ارون پال ہو گیا پریشان
اس وجہ سے لڑکی اور اس کے گھر والوں نے ارون پال کی شادی کی تجویز کو ٹھکرا دیا۔ جب لڑکی کے گھر والوں نے گوسائی گنج علاقے کے ایک گاؤں میں اس کی شادی طے کردی تو ارون پال پریشان ہو گیا۔
ارون کے پاس لڑکی کی کچھ تصویریں اور ویڈیوز تھیں۔ اس نے شادی توڑنے کے ارادے سے انہیں اس کے ہونے والے سسرال بھیج دیا۔ اس شخص نے لڑکے کے گھر والوں کو براہ راست دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے اس لڑکی سے شادی کی تو وہ انہیں مار ڈالے گا۔
دھمکیوں اور تصاویر اور ویڈیوز سے گھبرائے
سسرال والے دھمکیوں اور تصاویر اور ویڈیوز سے گھبرا گئے۔ انہوں نے لڑکی کے گھر والوں کو اطلاع دی جس کی وجہ سے شادی منسوخ کر دی گئی۔ اس کے بعد لڑکی کے گھر والوں نے ملزم کے خلاف موہن لال گنج پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کرائی۔
آئی ٹی ایکٹ کی دفعات کے تحت کیس درج
موہن لال گنج کے انسپکٹر برجیش کمار ترپاٹھی نے بتایا کہ لڑکی کے والد کی شکایت کی بنیاد پر ملزم ارون پال کے خلاف آئی ٹی ایکٹ کی دفعات کے تحت اور جان سے مارنے کی دھمکیوں سے متعلق مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ مزید کارروائی جاری ہے۔