بہار میں ایک بار پھر وردی ہوئی داغدار، سب انسپکٹر کا ڈانسر کے ساتھ قابل اعتراض حالت کا ویڈیو وائرل
بکسر میں تعینات سب انسپکٹر کا ایک رقاصہ کے ساتھ قابل اعتراض ایک ویڈیو وائرل ہورہا ہے۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ نے معاملے کو سنگین قرار دیا۔
Published : February 25, 2026 at 12:43 PM IST
بکسر، بہار: ریاست بہار کے بکسر میں ایک بار پھر وردی کی بے عزتی ہوئی ہے۔ بکسر کے بیگل پولیس اسٹیشن میں تعینات ایک ایس آئی کا ایک غیر مہذب ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں ایس آئی منیش کمار کو ایک خاتون رقاصہ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو منظر عام پر آنے سے محکمہ پولیس میں کھلبلی مچ گئی۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ شبھم آریہ نے تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کارروائی کا اشارہ دیا ہے۔
ہولی سے پہلے یونیفارم پر ایک داغ
ویڈیو نے نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ سینئر پولیس افسران کو بھی چونکا دیا ہے۔ پولیس جو امن و امان برقرار رکھنے اور معاشرے کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، انہی وردی والے اہلکاروں کے غیر مہذب رویے سے بری طرح داغدار ہوئی ہے۔
انسپکٹر منیش کمار ایک خاتون رقاصہ کے ساتھ فحش حرکات میں مشغول: وائرل ویڈیو میں واضح طور پر انسپکٹر منیش کمار کو ایک خاتون ڈانسر کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، اس پر پیسوں کی بارش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگاتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ اچھے موڈ میں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے کے وقار کو بھی بھول گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ایک پرائیویٹ تقریب کی ہے، حالانکہ ویڈیو کے صحیح مقام اور حالات کی ابھی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
محکمہ میں افراتفری
اس پورے واقعہ نے محکمہ پولیس میں ہلچل مچا دی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب پولس انتظامیہ ہولی جیسے بڑے تہوار کے لیے ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہائی الرٹ ہے۔ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کی سطح سے مسلسل ہدایات جاری کی جارہی ہیں کہ کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایسے میں خود ایک انسپکٹر کی طرف سے ایسا سلوک محکمہ کے لیے انتہائی شرمناک صورت حال تصور کیا جاتا ہے۔
پولیس کپتان کا کیا کہنا ہے؟
بکسر پولیس کیپٹن شبھم آریہ نے اس معاملے پر سخت موقف اختیار کیا ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کے ساتھ فون پر بات چیت میں انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی یہ معاملہ ان کے علم میں آیا، تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ متعلقہ حکام کو ہدایت دی گئی کہ وہ ویڈیو کی صداقت، مقام اور حالات کی مکمل چھان بین کریں اور فوری رپورٹ پیش کریں۔ ایس پی نے واضح طور پر کہا کہ اگر الزامات درست پائے گئے تو متعلقہ انسپکٹر کے خلاف سخت ترین محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔
"جیسے ہی معاملہ ان کے علم میں آیا، فوری تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ متعلقہ حکام کو ہدایت دی گئی کہ وہ ویڈیو کی صداقت، مقام اور حالات کی جانچ کر کے فوری رپورٹ پیش کریں۔ اگر الزامات درست پائے گئے تو متعلقہ انسپکٹر کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔" - شبھم آریہ، ایس پی، بکسر
پولیس کی تفتیش پر ایک نظر
قابل ذکر ہے کہ بہار پولیس کی شبیہ کو بہتر بنانے اور عوام کا اعتماد برقرار رکھنے کی مسلسل کوششیں کی جارہی ہیں۔ ایسے میں اس طرح کی ویڈیوز کا سامنے آنا نہ صرف محکمے کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ عوام میں پولیس کے بارے میں منفی پیغام بھی جاتا ہے۔ اب سب کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں کہ بہار پولس انتظامیہ تحقیقات کے بعد کیا کارروائی کرتی ہے اور قصوروار پائے جانے پر کتنی سختی دکھائی جائے گی۔