لکھنؤ میں ٹریفک کانسٹیبل کے خلاف عصمت دری کا کیس درج، نرسنگ کی طالبہ نے لگائے سنگین الزامات

کرشنا نگر کے اسسٹنٹ پولس کمشنر رتنیش ورما نے بتایا کہ سروجنی نگر پولیس اسٹیشن میں متاثرہ کی شکایت پر کیس درج کیا گیا ہے۔

nursing student rape case registered against traffic policeman in lucknow Urdu News
لکھنؤ میں ٹریفک کانسٹیبل کے خلاف عصمت دری کا معاملہ درج کیا گیا (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 25, 2025 at 5:15 PM IST

3 Min Read
لکھنؤ: آشیانہ تھانہ علاقے کی ایک 25 سالہ نرسنگ طالبہ نے ٹریفک پولیس افسر کے خلاف عصمت دری کا کیس درج کرایا ہے۔ افسر سلطان پور کا رہنے والا ہے اور لکھنؤ میں تعینات ہے۔ سروجنی نگر پولس نے معاملہ درج کرکے معاملے کی تحقیقات شروع کردی ہے۔ متاثرہ کا کہنا ہے کہ 2019 میں، وہ فیس بک کے ذریعے ضلع سلطان پور کے کدوار تھانہ علاقے کے کھنیا مغربی تیتیاتر کے رہنے والے کانسٹیبل مکیش کمار یادو کے رابطے میں آئی۔ اس کے بعد وہ لکھنؤ میں ٹریفک پولیس میں کانسٹیبل کے عہدے پر تعینات تھے۔

آہستہ آہستہ مکیش اس سے شادی کا وعدہ کرنے لگا۔ متاثرہ کا الزام ہے کہ 28 جون 2024 کو مکیش اسے ٹرانسپورٹ نگر سروجنی نگر کے ایک ہوٹل میں لے گیا جہاں اس نے شادی کے بہانے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے۔

ٹریفک پولیس نے حالات کا بے جا فائدہ اٹھایا

متاثرہ کا الزام ہے کہ مکیش اور اس کے گھر والوں کے بار بار کہنے کے بعد بھی وہ اس سے شادی کرنے میں تاخیر کرنے لگے۔ اسی دوران متاثرہ کو معلوم ہوا کہ مکیش کی دوسری جگہ شادی ہونے والی ہے۔ اس کے بعد وہ مکیش پر اس سے شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لگی۔

شادی کے لیے دباؤ پر جان سے مارنے کی دھمکی

الزام ہے کہ جب شادی کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو مکیش نے صاف انکار کردیا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ کرشنا نگر کے اسسٹنٹ پولس کمشنر رتنیش ورما نے بتایا کہ سروجنی نگر پولیس اسٹیشن میں متاثرہ کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔

