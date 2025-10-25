نوح تبلیغی اجتماع، ہندو مسلم بھائی چارے اور اتحاد کی شاندار مثال
ہریانہ کے نوح میں جاری تبلیغی اجتماع نے یہ ثابت کردیا کہ یہ اجتماع صرف عبادت نہیں، بلکہ محبت اور بھائی چارے عظیم مثال ہے۔
Published : October 25, 2025 at 7:45 PM IST
نوح : ہریانہ کے نوح ضلع کے تروڑا گاؤں میں تین روزہ تبلیغی اجتماع کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے ہی دن لاکھوں افراد کی شرکت نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اگلے دو دنوں میں یہ تعداد لاکھوں تک پہنچنے کی توقع ہے۔ منتظمین اور انتظامیہ نے شرکاء کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ کھانے، بیت الخلا، ٹریفک کنٹرول اور رہائش کے لیے ہزاروں رضاکار دن رات مصروف ہیں۔
اس اجتماع میں ہندو مسلم بھائی چارے کی ایک انوکھی مثال دیکھنے کو ملی۔ مقامی تاجر راجیش گرگ نے شرکاء کے لیے سبزی بریانی کا انتظام کیا ہے۔ روزانہ تقریباً 100 بڑے دیگوں میں بریانی تیار کی جا رہی ہے۔ گرگ کا کہنا ہے کہ میوات کی سرزمین ہمیشہ سے اتحاد کی علامت رہی ہے، اور یہ خدمت اس بھائی چارے کو مزید مضبوط کرے گی۔
آل انڈیا بیک ورڈ اینڈ مائنارٹی کمیونٹیز ایمپلائز فیڈریشن نے "چائے محبت کی" کے نام سے ایک اسٹال لگایا ہے۔ اس کا مقصد محبت اور ہم آہنگی کا پیغام پھیلانا ہے۔ فیڈریشن کے ایک رکن نے کہا کہ آج کے معاشرے میں تقسیم کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم یہاں ہندو مسلم اتحاد اور امن کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ لوگ چائے پیتے ہوئے اتحاد کا پیغام بانٹ رہے ہیں۔
ہریانہ وقف بورڈ کے ایڈمنسٹریٹر چودھری ذاکر حسین نے اس اجتماع کو ایک تاریخی تقریب قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اجتماع نہ صرف میوات بلکہ پورے ملک میں امن اور بھائی چارے کا پیغام پھیلائے گا۔ امیر تبلیغی جماعت مولانا سعد کی تقاریر سننے کے لیے لاکھوں لوگ یہاں آ رہے ہیں، جو معاشرے میں نیکی اور انسانیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ اجتماع میوات کی ثقافت کی بھی علامت ہے۔ اس تاریخی اجتماع نے ثابت کر دیا ہے کہ محبت اور اتحاد کی طاقت ہر تقسیم پر غالب آ سکتی ہے۔