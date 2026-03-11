میواڑ یونیورسٹی کی شناخت کا تنازعہ: گرفتار سترہ کشمیری طلباء کو جیل سے رہا کر دیا گیا، جانیے کیا ہے پوری کہانی
NSUI نے 17 کشمیری طلباء کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا۔ تمام طلباء کو ضمانت ملنے کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا۔
Published : March 11, 2026 at 4:12 PM IST
چتوڑ گڑھ، راجستھان: گنگرار میں واقع میواڑ یونیورسٹی کی پہچان کو لے کر تنازعہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پیر کو یونیورسٹی میں زیر تعلیم کشمیری طلباء کی خودکشی کی کوشش کے بعد معاملہ مزید بڑھ گیا تھا۔ واقعے کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 17 طلبہ کو گرفتار کرکے جیل بھیج دیا تھا۔ انہیں منگل کی شام ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔
ضمانت کے بعد جیل سے رہا طلباء
طلباء کی گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے این ایس یو آئی (NSUI) کے کارگزار ضلع صدر سنجے راؤ کی قیادت میں منگل کو میواڑ یونیورسٹی کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ یونیورسٹی میں زیر تعلیم کشمیری طلباء کی بھی بڑی تعداد احتجاج میں شامل ہوئی۔ طلباء نے یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف نعرے لگا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ احتجاج کے بعد طلباء نے ضلع کلکٹر اور پولیس سپرنٹنڈنٹ کو ایک میمورنڈم پیش کیا، جس میں 17 گرفتار طلباء کی فوری رہائی اور ان کے خلاف درج تمام مقدمات واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ بعد ازاں طلباء کو ضمانت ملنے کے بعد منگل کی شام دیر گئے جیل سے رہا کر دیا گیا۔
ایکریڈیشن اور ڈگریوں سے متعلق سوالات
این ایس یو آئی (NSUI) کے ایگزیکٹیو ضلع صدر سنجے راؤ نے بتایا کہ احتجاج کے دوران طلباء نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے سنگین الزامات لگائے کہ انہوں نے یونیورسٹی میں نرسنگ کورس بی ایس سی میں داخلہ لیا ہے۔ یونیورسٹی کی طرف سے جاری کردہ اشتہار میں کہا گیا تھا کہ کورس کو تسلیم کیا گیا تھا، لیکن بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ اسے راجستھان نرسنگ کونسل اور انڈین نرسنگ کونسل نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ اگر کورس کو تسلیم نہیں کیا گیا تو ان کی ڈگریاں درست نہیں سمجھی جائیں گی۔ ایسی صورتحال میں وہ نہ تو کسی اسپتال میں رجسٹر ہو سکیں گے اور نہ ہی کسی سرکاری یا پرائیویٹ نوکری کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ اس سے ان کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔
جلد تسلیم کرنے کا مطالبہ
طلباء نے الزام لگایا کہ یونیورسٹی انتظامیہ اس معاملے میں مسلسل ٹال مٹول کر رہی ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ تسلیم کرنے کا عمل جاری ہے اور کبھی انہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ انتخابات اور قانون ساز اجلاس کے بعد منظوری دی جائے گی۔ طلباء نے بتایا کہ وہ 2022 بیچ کے طلباء ہیں اور اس وقت اپنے آخری سمسٹر میں ہیں۔ نتیجتاً، ان کی سب سے بڑی فکر ان کا مستقبل ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اس کورس کو جلد از جلد ضروری تسلیم (منظور) کیا جائے بصورت دیگر طلباء کو مناسب معاوضہ فراہم کیا جائے۔
یونیورسٹی میں 20 دن کی چھٹی تھی
دریں اثناء گنگرار کی میواڑ یونیورسٹی میں نرسنگ طلباء کے احتجاج کے باعث تقریباً 20 دن پہلے چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا، جس سے تعلیم و تدریس متاثر ہوئی۔ یونیورسٹی میں پیر سے تدریسی اور انتظامی کام دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ دریں اثنا، میواڑ یونیورسٹی کے چیئرپرسن ڈاکٹر اشوک گڈیا نے اس معاملے کو لے کر ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ نرسنگ طلباء و طالبات کے مستقبل کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ این او سی (NOC) کا عمل جاری ہے اور توقع ہے کہ حکومت جلد ہی این او سی (NOC) جاری کرے گی۔
فوری شناخت کی یقین دہانی
چیئرپرسن نے کہا کہ نرسنگ طلباء کے لیے این او سی (NOC) موصول ہونے تک چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی میں دیگر کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے طلباء سے اپیل کی کہ وہ باقاعدہ کلاسز میں شرکت کرکے اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ ڈاکٹر گڈیا نے نرسنگ طلباء پر زور دیا کہ وہ اپنا احتجاج ختم کریں اور گھر واپس جائیں، یہ کہتے ہوئے کہ این او سی (NOC) جاری ہونے کے بعد انہیں مطلع کر کے واپس بلایا جائے گا اور باقاعدہ کلاسیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔