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سی جے پی تحریک میں شامل نیشو آزاد اور اہلخانہ سے این ایس یو آئی کے صدر ونود جاکھڑ نے کی ملاقات، انصاف کی لڑائی میں ہر ممکن تعاون کا بھروسہ دلایا

جنتر منتر پر طلبہ تحریک میں شریک نیشو آزاد سے NSUI کے قومی صدر ونود جاکھڑ نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔

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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 6, 2026 at 1:26 PM IST

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نئی دہلی: این ایس یو آئی کے قومی صدر ونود جاکھڑ نے ہفتہ کے روز جنتر منتر پر طلبہ تحریک کا حصہ رہنے والی نیشو آزاد اور ان کے اہلخانہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے اہلخانہ سے پورے معاملے کی معلومات حاصل کیں اور نیشو کے والد پر مبینہ حملے سے متعلق حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ جاکھڑ نے اہلخانہ کو انصاف کی لڑائی میں ہر ممکن جمہوری اور قانونی تعاون فراہم کرنے کا بھروسہ دلایا۔

ایف آئی آر (FIR) درج نہ ہونے پر اٹھائے سوال: این ایس یو آئی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، اہلخانہ نے نیشو کے والد پر مبینہ حملے اور اس معاملے میں ایف آئی آر درج نہ کیے جانے کے حوالے سے اپنی بات رکھی۔ این ایس یو آئی نے الزام لگایا کہ ملزم کی طرف سے مبینہ طور پر ایف آئی آر درج نہ ہونے کی بات سامنے آنے سے امن و امان اور نظامِ انصاف کو لے کر سنگین سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔

'نیشو اور ان کا خاندان اکیلا نہیں ہے'

ملاقات کے بعد ونود جاکھڑ نے کہا کہ نیشو آزاد اور ان کا خاندان اکیلا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشو کے والد سے جڑا واقعہ اور ایف آئی آر (FIR) درج نہ ہونے کی مبینہ صورتحال قانون کی بالادستی پر سنگین سوالات کھڑے کرتی ہے۔ کسی بھی شہری کو سیاسی دباؤ کی وجہ سے انصاف اور تحفظ سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔

آئینی حقوق کا حوالہ دیا

جاکھڑ نے کہا کہ بھارتی آئین ہر شہری کو برابری، احترام اور انصاف کا حق دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی یا سرکاری دباؤ میں قانون کی بالادستی کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ این ایس یو آئی (NSUI) نیشو آزاد اور ان کے خاندان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہے گی اور انصاف ملنے تک ان کی آواز اٹھاتی رہے گی۔

راہل گاندھی کی حمایت کا بھی ذکر کیا

این ایس یو آئی کے صدر نے کہا کہ کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی شروع سے ہی نیشو آزاد اور ان کے خاندان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ انہوں نے دہرایا کہ این ایس یو آئی خاندان کو ہر ممکن جمہوری اور قانونی امداد فراہم کرے گی۔

غیر جانبدارانہ جانچ اور سیکیورٹی کا مطالبہ

این ایس یو آئی نے اس معاملے کی غیر جانبدارانہ اور آزادانہ جانچ کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تنظیم نے متاثرہ خاندان کو مناسب سیکیورٹی فراہم کرنے اور انہیں انصاف دلانے کا بھی مطالبہ کیا۔ این ایس یو آئی نے کہا کہ وہ اس معاملے کو لے کر جمہوری طریقے سے آگے بھی اپنی آواز اٹھاتی رہے گی۔

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