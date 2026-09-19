راموجی فلم سٹی میں این ایس جی کمانڈوز کی دہشت گردی سے نمٹنے کی مشق
راموجی فلم سٹی میں یرغمالیوں کو بچانے اور مشتبہ دھماکہ خیز مواد کو ریموٹ طریقے سے محفوظ بنانے جیسی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔
Published : September 19, 2026 at 8:00 PM IST
حیدرآباد : راموجی فلم سٹی میں جمعہ کے روز قومی سلامتی گارڈ (این ایس جی) کے 28 اسپیشل کمپوزٹ گروپ، حیدرآباد کے کمانڈوز نے دہشت گردی کے ممکنہ حملے سے نمٹنے کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے تین گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ایک جامع فرضی مشق انجام دی۔ اس مشق میں دہشت گرد حملے، عمارت پر قبضہ، یرغمالیوں کو بچانے، اندھیرے میں عمارت کو کلیئر کرنے، اسنائپر کارروائی، تربیت یافتہ کتے کی مدد اور مشتبہ دھماکہ خیز مواد سے نمٹنے جیسے مختلف منظرناموں کو عملی طور پر پیش کیا گیا۔
یہ مشق تلنگانہ پولیس کے آرگنائزیشن فار کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشنز (آکٹوپس) کے تعاون سے منعقد ہوئی، جبکہ راموجی فلم سٹی کی سکیورٹی اور ایمرجنسی رسپانس ٹیموں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ قومی سلامتی گارڈ کے مطابق ادارہ غیر معمولی حالات میں سنگین دہشت گردانہ خطرات سے نمٹنے کے لیے خصوصی تربیت اور سازوسامان سے لیس فورس کے طور پر کام کرتا ہے۔
دہشت گرد حملے کا فرضی منظرنامہ
مشق کے دوران ایسا منظرنامہ تیار کیا گیا جس میں مسلح دہشت گردوں نے دو عمارتوں پر قبضہ کرلیا اور متعدد ملازمین عمارتوں کے اندر پھنس گئے۔ اس فرضی صورتحال کے بعد این ایس جی کمانڈوز نے مرحلہ وار کارروائی شروع کی۔ کمانڈوز نے ہدف بنائی گئی عمارتوں تک پہنچنے کے لیے خصوصی داخلہ تکنیک استعمال کی۔ کارروائی کے دوران ریپلنگ، دیوار کے ساتھ حرکت اور ’اسپائیڈر مین‘ تکنیک کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ ان تکنیکوں کے ذریعے کمانڈوز نے عمارت میں مختلف سمتوں سے داخل ہونے کی مشق کی۔
اندھیرے میں عمارت کی کلیئرنس
عمارت میں داخل ہونے کے بعد این ایس جی کی ٹیموں نے اوپر سے نیچے کی سمت کارروائی کرتے ہوئے مختلف منزلوں کو مرحلہ وار کلیئر کرنے کی مشق کی۔ کمانڈوز نے سیڑھیوں اور عمارت کے اندرونی حصوں میں مکمل تاریکی کے دوران خصوصی آلات اور باہمی رابطے کے ساتھ پیش قدمی کی۔ اس مشق کا مقصد محدود جگہوں میں ہونے والے ممکنہ مسلح حملے کے دوران کمانڈوز کی فوری اور مربوط کارروائی کی صلاحیت کو جانچنا تھا۔ 28 اسپیشل کمپوزٹ گروپ کے لیے یہ مشق قریبی فاصلے سے عمارت میں داخل ہونے، خطرے کی نشاندہی کرنے اور عمارت کو محفوظ بنانے کے مختلف طریقۂ کار کی عملی تربیت کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔
یرغمالی بحران کا بھی منظرنامہ
مشق کے اگلے مرحلے میں صورتحال کو مزید پیچیدہ بنایا گیا۔ فرضی منظرنامے میں مسلح دہشت گردوں نے ایک عمارت کے اندر افراد کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے یرغمالیوں کی حفاظت اور مسلح حملہ آوروں کو قابو کرنے کے درمیان توازن قائم کرتے ہوئے کارروائی کی مشق کی گئی۔ اس دوران یرغمالی بحران سے نمٹنے کے لیے گفت و شنید اور ٹیکٹیکل مداخلت کے مختلف پہلوؤں کو بھی شامل کیا گیا۔ اسنائپر ٹیموں کو بھی فرضی آپریشن کا حصہ بنایا گیا، تاکہ ایسی صورتحال کی مشق کی جاسکے جس میں دور سے نگرانی اور فوری ٹیکٹیکل ردعمل دونوں ضروری ہوں۔
این ایس جی کا تربیت یافتہ کے۔9 بھی آپریشن میں شامل
مشق کے ایک اور مرحلے میں این ایس جی کے خصوصی طور پر تربیت یافتہ کے۔9 کو بھی کارروائی میں شامل کیا گیا۔ فرضی منظرنامے میں ایک مسلح دہشت گرد عمارت کی نچلی منزل پر موجود تھا۔ حملہ آور کے خلاف پیش قدمی کے دوران کمانڈو ٹیم کے ساتھ تربیت یافتہ کے۔9 کو بھی استعمال کیا گیا۔ اس مظاہرے کے ذریعے ہائی رسک سکیورٹی آپریشنز میں تربیت یافتہ کتوں کے کردار اور حملہ آوروں سے نمٹنے والی ٹیم کے ساتھ ان کے مربوط استعمال کو عملی طور پر پیش کیا گیا۔
مشتبہ دھماکہ خیز مواد سے نمٹنے کے لیے آر او وی کا استعمال
مشق کے آخری مرحلے میں ایک مشتبہ بیگ کی موجودگی کو دھماکہ خیز مواد سے متعلق خطرے کے طور پر پیش کیا گیا۔ بیگ میں فرضی دھماکہ خیز مواد رکھا گیا تھا۔ ایسی صورتحال میں اہلکاروں کو براہ راست مشتبہ شے کے قریب بھیجنے کے بجائے ریموٹلی آپریٹڈ وہیکل (آر او وی) استعمال کیا گیا۔ ریموٹ گاڑی کے ذریعے مشتبہ بیگ تک پہنچنے اور اسے محفوظ بنانے کی کارروائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس مرحلے کا مقصد ایسے ممکنہ خطرات سے نمٹنے میں ریموٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کو اجاگر کرنا تھا، جس سے اہلکاروں کو خطرناک شے سے مناسب فاصلے پر رکھتے ہوئے کارروائی کی جاسکتی ہے۔
راموجی فلم سٹی کی سکیورٹی ٹیمیں بھی شریک
مشق میں این ایس جی کے 28 اسپیشل کمپوزٹ گروپ کے علاوہ راموجی فلم سٹی کی اپنی سکیورٹی اور ایمرجنسی رسپانس ٹیموں نے بھی حصہ لیا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم، سکیورٹی نظام اور ایمرجنسی رسپانس سے وابستہ اہلکاروں کو بھی فرضی ہنگامی صورتحال کا حصہ بنایا گیا۔ اس کا مقصد انہیں کسی بڑے سکیورٹی بحران کی صورت میں خصوصی انسدادِ دہشت گردی فورس کے ساتھ رابطہ اور تال میل کے طریقۂ کار سے واقف کرانا تھا۔ راموجی فلم سٹی کا وسیع و عریض کمپلیکس تقریباً 2,000 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جہاں فلمی عملہ، فنکار، مہمان اور بڑی تعداد میں زائرین آتے رہتے ہیں۔ اس لیے اتنے بڑے اور مختلف نوعیت کے مقامات پر مشتمل احاطے میں ایسی مشق سکیورٹی اور ایمرجنسی ٹیموں کے لیے عملی تجربہ فراہم کرتی ہے۔
انسدادِ دہشت گردی کے مختلف پہلو ایک ہی مشق میں شامل
یہ مشق این ایس جی کی معمول کی آپریشنل تیاری اور مختلف مقامات سے واقفیت حاصل کرنے کی سرگرمیوں کا حصہ تھی۔ اس میں ایک ہی فرضی آپریشن کے ذریعے انسدادِ دہشت گردی کارروائی کے متعدد پہلوؤں کو یکجا کیا گیا۔ عمارت میں خصوصی انداز سے داخل ہونے سے لے کر یرغمالیوں کے بحران سے نمٹنے، اسنائپر ٹیم کی تعیناتی، کے۔9 کی مدد اور مشتبہ دھماکہ خیز مواد کو ریموٹ طریقے سے محفوظ بنانے تک مختلف مراحل کو عملی شکل دی گئی۔ آکٹوپس اور راموجی فلم سٹی کی سکیورٹی و ایمرجنسی ٹیموں کی شرکت نے مشق میں بین الادارہ جاتی رابطے کا پہلو بھی شامل کیا، جس سے مختلف اداروں کے اہلکاروں کو ایک ہی فرضی ہنگامی صورتحال میں مشترکہ طور پر کام کرنے کا تجربہ حاصل ہوا۔
این ایس جی کی خصوصی ذمہ داری
قومی سلامتی گارڈ، وزارتِ داخلہ کے تحت کام کرنے والی ملک کی خصوصی انسدادِ دہشت گردی فورس ہے۔ این ایس جی کے مطابق اسے سنگین دہشت گردانہ کارروائیوں جیسے غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے خصوصی طور پر تربیت اور سازوسامان فراہم کیا گیا ہے۔ ادارہ اپنی کارروائیوں میں مہارت، درستگی، رفتار، اچانک کارروائی، خفیہ پیش قدمی اور مکمل درستگی کو اہم اصول قرار دیتا ہے۔ حیدرآباد میں قائم 28 اسپیشل کمپوزٹ گروپ این ایس جی کے علاقائی انسدادِ دہشت گردی نظام کا حصہ ہے اور جنوبی ہندوستان میں سنگین سکیورٹی خطرات کی صورت میں خصوصی آپریشنل صلاحیت فراہم کرتا ہے۔
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راموجی فلم سٹی میں ہونے والی اس وسیع مشق میں عمارتوں میں داخل ہونے سے لے کر مکمل تاریکی میں کارروائی، یرغمالیوں کو بچانے، کے۔9 کے استعمال اور مشتبہ دھماکہ خیز مواد کو ریموٹ طریقے سے محفوظ بنانے تک این ایس جی کی مختلف خصوصی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ مشق کا بنیادی مقصد مختلف اداروں کے درمیان تال میل کو بہتر بنانا، اہلکاروں کو پیچیدہ سکیورٹی صورتحال کے لیے تیار رکھنا اور ہنگامی حالات میں تیز رفتار و مربوط ردعمل کی صلاحیت کو مسلسل برقرار رکھنا تھا۔