سنبھل تشدد کی اسکرپٹ لکھنے والوں پر لگایا جائے گا این ایس اے، شارق ساٹا کو انٹرپول کے ذریعے بھارت لانے کی تیاریاں جاری
ایس پی کرشنا کمار نے کہا شارق سنبھل تشدد کی سازش کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ پکڑنے کے لیے انٹرپول کی مدد لی جا رہی ہے۔"
Published : October 16, 2025 at 6:09 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 6:56 PM IST
سنبھل( اتر پردیش): پولیس نے گزشتہ سال 24 نومبر کے تشدد کے سلسلے میں کارروائی شروع کی ہے۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ کرشنا کمار وشنوئی نے کہا کہ شارق ساٹا تشدد کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ وہ اس وقت بیرون ملک ہیں۔ انٹرپول کی مدد سے ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سنبھل پولیس نے ان کے ساتھیوں پر اپنی گرفت سخت کردی ہے۔
ملا افروز پر این ایس اے لگایا گیا: سنبھل پولیس نے شارق ساٹا کے قریبی ساتھی ملا افروز کے خلاف این ایس اے (نیشنل سیکورٹی ایکٹ) کے تحت کارروائی کی ہے۔ افروز اس وقت مرادآباد جیل میں بند ہے۔ اس کے خلاف گیارہ مقدمات درج ہیں۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ کمار وشنوئی نے بتایا کہ ملا افروز تشدد میں ملوث تھا اور اس سے قبل کئی سنگین جرائم کا ارتکاب کر چکا ہے۔
پولیس ملا افروز کی مجرمانہ تاریخ کی تفتیش کر رہی ہے: پولیس سپرنٹنڈنٹ کمار وشنوئی نے بتایا کہ 2014 میں ملا افروز نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایس پی ایم ایل اے اقبال محمود کے گھر کے باہر فائرنگ کی۔ پولیس ٹیمیں اب 24 نومبر کو ہونے والے تشدد کو بھڑکانے کی سازش میں ملوث تمام افراد کی شناخت کر رہی ہیں۔ سنبھل پولیس تشدد کا مسودہ تیار کرنے والوں کو بھی این ایس اے کے تحت سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے۔
شارق ساٹا کی تلاش میں تیزی: پولیس سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ سنبھل پولیس اب بیرون ملک مقیم شارق ساٹا کی تلاش میں پوری طرح سرگرم ہے۔ پولیس اور انٹیلی جنس ایجنسیاں مشترکہ طور پر اس کے غیر ملکی رابطوں کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ وہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ وہ کس سے رابطے میں تھا اور وہ اس وقت کس ملک میں چھپا ہوا ہے۔ پولیس شارق ساتا کو پکڑنے اور اسے بھارت لانے کے لیے انٹرپول کی مدد لے رہی ہے۔