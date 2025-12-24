فون ٹیپنگ کیس میں کے سی آر کو نوٹس دینے کی تیاری، پوچھ گچھ ضروری: ایس آئی ٹی
تحقیقاتی ٹیم کا شبہ ہے کہ یہ وسیع پیمانے پر نگرانی بی آر ایس پارٹی کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے مقصد سے کی گئی تھی۔
Published : December 24, 2025 at 2:31 PM IST
حیدرآباد: غیر قانونی فون ٹیپنگ کیس میں تفتیش کر رہی اسپیشل انویسٹی گیشن ٹیم (ایس آئی ٹی) نے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ (کے سی آر) کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق، ایس آئی ٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس حساس معاملے کو مکمل طور پر حل کرنے کےلئے کے سی آر اور سابق وزیر ہریش راؤ سے پوچھ گچھ ناگزیر ہے۔ امکان ہے کہ اسمبلی اجلاس کے بعد دونوں کو سمن جاری کیے جائیں گے۔
تحقیقات سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ کیس کے مرکزی ملزم، ریٹائرڈ آئی پی ایس افسر اور سابق ایس آئی بی چیف پربھاکر راؤ سے طویل پوچھ گچھ کے باوجود وہ اس بات کا واضح جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں کہ غیر قانونی فون ٹیپنگ کے احکامات کیوں دیے گئے۔ پربھاکر راؤ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حکام کی ہدایت پر کارروائی کی، تاہم جن اعلیٰ افسران کے نام لیے جا رہے ہیں وہ پہلے ہی ایس آئی ٹی کو بیان دے چکے ہیں کہ انہوں نے کسی قسم کے احکامات جاری نہیں کیے تھے۔
ایس آئی ٹی کے مطابق، نظرثانی کمیٹی کے اراکین نے بھی پربھاکر راؤ پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر جائزہ اجلاس میں تقریباً چار سے پانچ ہزار فون نمبروں کی فہرست پیش کی جاتی تھی، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ماؤ نوازوں کی نگرانی سے متعلق ہیں، مگر اس کی تصدیق کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں تھا۔ ایس آئی ٹی اس بات پر شدید اعتراض جتا رہی ہے کہ ججوں، صحافیوں اور سیاسی رہنماؤں کے فون نمبرز کو ماؤ نوازوں کے نام پر کیوں ٹیپ کیا گیا۔
تحقیقاتی ٹیم کا شبہ ہے کہ یہ وسیع پیمانے پر نگرانی بی آر ایس پارٹی کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے مقصد سے کی گئی۔ اسی سلسلے میں پربھاکر راؤ کی ریٹائرمنٹ کے بعد غیر معمولی طور پر دوبارہ تقرری بھی ایس آئی ٹی کی تفتیش کے دائرے میں ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں نہ صرف ایس آئی بی میں سی او او کے طور پر برقرار رکھا گیا بلکہ انٹیلی جنس محکمہ میں او ایس ڈی بھی مقرر کیا گیا، جو متحدہ ریاست کی تاریخ میں ایک غیر معمولی قدم تھا۔
ایس آئی ٹی اس تقرری کے پس پردہ محرکات جاننے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اس ضمن میں اُس وقت کے چیف انیل کمار، سابق ڈی جی پی مہندر ریڈی اور کے سی آر کے او ایس ڈی رہ چکے راج شیکھر ریڈی کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ نوٹ فائلوں سے کچھ اہم شواہد بھی حاصل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ضرورت پڑنے پر راج شیکھر ریڈی سے دوبارہ پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔
ادھر، تفتیش میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ہریش راؤ نے دوسرے ملزم پرنیتھ راؤ اور چھٹے ملزم شراون راؤ کے درمیان ملاقات کا انتظام کیا تھا۔ اسی پس منظر میں ایس آئی ٹی ہریش راؤ سے بھی پوچھ گچھ کی تیاری کر رہی ہے۔