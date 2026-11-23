دو دہائیوں بعد اعظم خان خان کے گھر پر نوٹس لے کر پہنچی پولیس؛ آدھے گھنٹے انتظار کے بعد وکیل کو سونپا نوٹس
پولیس ٹیم تقریباً آدھے گھنٹے تک اعظم خان کے گھر پر انتظار کرتی رہی، لیکن ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔
Published : November 23, 2026 at 12:18 PM IST
رامپور (اتر پردیش): سماج وادی پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری اور سابق ریاستی کابینہ وزیر محمد اعظم خان کی قانونی مشکلات ایک بار پھر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تقریباً 20 سال پرانے زمین کے تنازع سے جڑے ایک مقدمے میں مقامی پولیس نوٹس لے کر اعظم خان کی رہائش گاہ پر پہنچی۔ پولیس ٹیم نے تقریباً آدھے گھنٹے تک ان کے گھر پر انتظار کیا، تاہم اعظم خان سے براہِ راست ملاقات نہ ہو سکی، جس کے بعد اہلکاروں نے ان کے وکیل (ایڈووکیٹ) کو باضابطہ طور پر نوٹس سونپا اور واپس لوٹ گئے۔
اتوار کو اعظم خان کی رہائش گاہ پر پولیس کی نقل و حرکت
موصولہ اطلاعات کے مطابق، اتوار کے روز رامپور میں اعظم خان کی رہائش گاہ کے اطراف اچانک پولیس کی نقل و حرکت دیکھنے کو ملی۔ تھانہ پٹوائی کے انچارج انسپکٹر پون کمار شرما ایک پولیس ٹیم کے ہمراہ تفتیشی کارروائی کے سلسلے میں اعظم خان کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے۔
پولیس ٹیم تقریباً 30 منٹ تک رہائش گاہ پر موجود رہی اور اعظم خان کے سامنے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ ملاقات نہ ہونے کی صورت میں قانونی ضابطے پورے کرتے ہوئے انسپکٹر پون کمار شرما نے وہاں موجود اعظم خان کے وکیل کو نوٹس حوالے کیا اور ٹیم کے ہمراہ واپس روانہ ہو گئے۔
سال 2006 کا زمین تنازع اور 2007 کا مقدمہ کیا ہے؟
قانونی و انتظامی ذرائع کے مطابق، یہ پورا معاملہ سال 2006 میں تھانہ گنج علاقے کے طوطی والے مقبرے کے قریب واقع ایک اراضی سے انتظامیہ کی جانب سے مبینہ طور پر قبضہ ہٹوائے جانے کی کارروائی سے متعلق ہے۔ اس کارروائی کے خلاف رامپور کے محلہ سرائے شہادت یار کے رہائشی افسر علی خان کی جانب سے شکایت درج کرائی گئی تھی۔
شکایت میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ متعلقہ زمین افسر علی خان کی ملکیت تھی اور انتظامیہ نے کسی پیشگی قانونی نوٹس کے بغیر ہی زمین سے قبضہ ہٹوا دیا تھا۔ شکایت کنندہ نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ انتظامیہ کی یہ پوری کارروائی اس وقت کے بااثر وزیر اعظم خان کے اشارے پر انجام دی گئی تھی۔
اسی شکایت کی بنیاد پر سال 2007 میں باقاعدہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں محمد اعظم خان اور اس وقت کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ (SDM) نلن سنگھ اوستھی کو نامزد کیا گیا تھا۔ قابلِ ذکر ہے کہ اس طویل عرصے کے دوران اصل شکایت کنندہ افسر علی خان اور اس وقت کے ایس ڈی ایم نلن سنگھ اوستھی، دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، جب کہ اب اس مقدمے کی قانونی پیروی ذوالفقار نامی شخص کر رہے ہیں۔
ایس پی رامپور کا بیان اور آئندہ کی قانونی کارروائی
اس معاملے کی تصدیق کرتے ہوئے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) رامپور انیل کمار سنگھ نے بتایا کہ سال 2007 میں زمین سے غیر قانونی طور پر قبضہ ہٹوانے کے الزام میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس کی تفتیش تھانہ پٹوائی کے انچارج پون کمار شرما کو سونپی گئی ہے، اور اسی تفتیشی عمل کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں وہ پولیس ٹیم کے ساتھ اعظم خان کی رہائش گاہ پر نوٹس لے کر پہنچے تھے۔
تقریباً دو دہائی پرانے اس زمین کے تنازع کے مقدمے میں پولیس کی اچانک اس کارروائی کے بعد رامپور کے سیاسی و قانونی حلقوں میں ایک بار پھر اعظم خان سے جڑا یہ کیس زیرِ بحث آ گیا ہے۔ اب سب کی نظریں اس بات پر لگی ہیں کہ نوٹس کی تعمیل کے بعد اس معاملے میں آئندہ کیا قانونی پیش رفت سامنے آتی ہے۔