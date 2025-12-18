50 ناکامیوں کے بعد کامیابی: آندھرا پردیش کے اشوڪ کی ثابت قدمی نے خواب کو حقیقت میں بدل دیا
December 18, 2025
کورکونڈا (آندھرا پردیش): اکثر نوجوان چار پانچ بار کوشش کے بعد ہی سرکاری نوکری کے خواب سے دستبردار ہو جاتے ہیں، بعض دس پندرہ ناکامیوں کے بعد حالات کے آگے ہار مان لیتے ہیں۔ مگر کورکونڈا منڈل کے گاؤں دوساکیلاپلّی سے تعلق رکھنے والے اندی بوئینا اشوڪ نے ثابت کر دیا کہ اگر حوصلہ زندہ ہو تو ناکامی بھی راستہ روک نہیں سکتی۔
اشوڪ نے سات برسوں میں پچاس سے زائد مسابقتی امتحانات دیے اور بالآخر کانسٹیبل کی سرکاری ملازمت حاصل کر کے ہزاروں نوجوانوں کے لیے مثال بن گئے۔ انہوں نے اپنی جدوجہد کی کہانی ای ٹی وی بھارت کے ساتھ شیئر کی۔ اشوڪ نے بتایا کہ ان کے والد وشنو پیشے سے درزی ہیں جبکہ والدہ ادی لکشمی گھریلو خاتون ہیں۔ انہوں نے بی ایس سی (کمپیوٹر سائنس) کی تعلیم حاصل کی، مگر خاندان کی محدود مالی حالت کے باعث نجی ملازمت مستقبل کے لیے محفوظ محسوس نہیں ہوتی تھی۔
انہوں نے کہاکہ “نجی نوکری فوری ضروریات تو پوری کر سکتی ہے، مگر سرکاری نوکری سے ہی خاندان اور آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے۔” 21 برس کی عمر سے انہوں نے آر آر بی، بینکنگ، ایس ایس سی اور اے پی پی ایس سی سمیت متعدد مسابقتی امتحان میں حصہ لیا۔ امتحانی فیس، کتابوں اور آن لائن ٹیسٹوں پر بھاری رقم خرچ ہوئی۔
ان کے دوست دیپک بھی اسی دوران تیاری کر رہے تھے، جنہیں 2022 میں بینک کی نوکری مل گئی، جبکہ اشوڪ کئی امتحانات میں معمولی فرق سے ناکام رہے۔ اشوڪ نے بتایا کہ وہ ریلوے کے اسٹیشن ماسٹر کے عہدے سے محض تین نمبروں سے محروم رہ گئے، جبکہ کم از کم چھ مواقع ایسے آئے جہاں دو سے پانچ نمبروں کی کمی نے خواب ٹوٹ گیا۔
انہوں نے اعتراف کیا کہ کئی بار مایوسی نے گھیر لیا، مگر والدین کی حوصلہ افزائی اور دوست دیپک کی مالی مدد نے انہیں دوبارہ کھڑا کیا۔ آخرکار مسلسل محنت رنگ لائی اور وہ کانسٹیبل منتخب ہو گئے۔