بندروں کی اب خیر نہیں! میونسپل کارپوریشن نہیں، اب محکمۂ جنگلات بندروں کو پکڑے گا، ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ہوگی کارروائی

حکومت نے یہ اہم فیصلہ الہٰ آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا مفاد عامہ کی عرضی کی سماعت کے بعد لیا ہے۔

بندروں کا جھنڈ، عوام پریشان (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 27, 2026 at 9:46 AM IST

وارانسی، اترپردیش: وارانسی شہر میں بندروں کے بڑھتے ہوئے خطرہ اور ان کے انتظام کو لے کر دیرینہ تنازعہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب تک شہر میں بندروں کو پکڑنے اور ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری میونسپل کارپوریشن کی تھی لیکن اتر پردیش حکومت کے نئے حکم کے بعد اب یہ ساری ذمہ داری محکمۂ ماحولیات، جنگلات اور محکمۂ موسمیاتی تبدیلی کو منتقل کر دی گئی ہے۔

اعلیٰ سطحی میٹنگ میں قرارداد

وارانسی میونسپل کارپوریشن کے پبلک ریلیشن آفیسر سندیپ سریواستو نے بتایا کہ حکومت نے یہ اہم فیصلہ الہٰ آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا مفاد عامہ کی عرضی کی سماعت کے بعد لیا ہے، جس سے بندروں کے انتظام میں مہارت اور رفتار لانے کی امید ہے۔ ونیت شرما اور دیگر بمقابلہ ریاست اترپردیش کے معاملے میں الہٰ آباد ہائی کورٹ کے حکم کے سلسلے میں حال ہی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میٹنگ میں کیے گئے فیصلوں کی بنیاد پر محکمۂ شہری ترقیات کے خصوصی سکریٹری نے احکامات جاری کیے ہیں۔

بندروں کو پکڑنے کی محکمۂ جنگلات کی بنیادی ذمہ داری

حکم نامے کے مطابق، محکمۂ جنگلات کو بندر کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک ماہ کے اندر مربوط ایکشن پلان تیار کرکے پیش کرنا ہوگا۔ اس منصوبے میں بندروں کو پکڑنے سے لے کر ان کی بحالی تک ایک مکمل فریم ورک شامل ہوگا۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ بندروں کو پکڑنے کی محکمۂ جنگلات کی بنیادی ذمہ داری ہوگی، میونسپل کارپوریشن اور دیگر متعلقہ محکمے ضرورت کے مطابق مکمل تعاون فراہم کریں گے۔

بندر کی لعنت کو روکنے کے لیے زمین پر کام شروع

میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ محکمۂ جنگلات بندر کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا کے تجویز کردہ نظرثانی شدہ ایکشن پلان کو شامل کرے گا۔ اس نئے حکم سے شہر کے مکینوں کو اہم راحت ملنے کی امید ہے، کیونکہ میونسپل کارپوریشن اور محکمۂ جنگلات کے درمیان دائرۂ اختیار پر تنازعات اکثر بندروں کو پکڑنے کی کوششوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب، احتساب قائم ہونے کے بعد، بندر کی دہشت (لعنت) کو روکنے کے لیے زمین پر کام شروع کیا جا سکتا ہے۔

