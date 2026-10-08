لکھنؤ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد مسافر طیارے کا اگلا حصہ خراب پایا گیا، آسمانی بجلی گرنے کا اندیشہ
یہ طیارہ پٹنہ سے لکھنؤ پہنچا تھا۔ طیارے پر سوار تمام 104 مسافر محفوظ ہیں۔
By PTI
Published : October 8, 2026 at 7:28 AM IST
لکھنؤ: حکام کے مطابق، پٹنہ سے لکھنؤ آنے والی انڈیگو کی پرواز (6E925) کے لکھنؤ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد اس کے اگلے حصے کو نقصان پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پرواز میں سوار تمام 104 مسافر مکمل طور پر محفوظ ہیں۔
حکام نے پی ٹی آئی کو ابتدائی جانکاری کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ "طیارے نے شام تقریباً معمول کے مطابق چار بجے لینڈنگ کی۔ لینڈنگ کے بعد ایئرپورٹ ٹیم نے پایا کہ طیارے کی نوز (اگلا حصہ) ٹوٹی ہوئی ہے۔ نقصان کو محسوس کرنے کے بعد انڈیگو ٹیم کو مطلع کیا گیا اور طیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔"
ایئرپورٹ حکام نے مزید کہا کہ "طیارے کا تکنیکی معائنہ اور دیگر ضروری کارروائی جاری ہے۔ ابتدائی جانچ کے حصے کے طور پر، خراب موسمی حالات کے دوران طیارے پر آسمانی بجلی گرنے کے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔"
ذرائع کے مطابق، ایئرلائن کی جانب سے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مزید تکنیکی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ ذرائع نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ کوئی ہنگامی لینڈنگ نہیں تھی اور طیارہ لکھنؤ ایئرپورٹ پر بالکل معمول کے مطابق اور محفوظ طریقے سے اترا تھا۔
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