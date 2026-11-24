"ابھی تک دہشت گردی کا کوئی پہلو سامنے نہیں آیا": جامع مسجد پولیس اسٹیشن چاقو زنی معاملے میں پولیس کا بیان
حملے پر دہلی پولیس کا بیان سامنے آیا ہے۔ پولیس کے مطابق، ملزم نبیل سے انٹیلی جنس بیورو (IB) پوچھ گچھ کرے گا۔
By ANI
Published : November 24, 2026 at 6:49 PM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ جس انداز میں نبیل تھانے میں داخل ہوا اور تیز دھار چاقو سے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا، اس سے دہشت پھیلانے کے ارادے کا شبہ ہوتا ہے۔ تاہم، تفتیش کاروں کو اس واقعے میں ابھی تک دہشت گردی سے متعلق کوئی پہلو نہیں ملا ہے۔
پیر کے روز، ملزم نبیل نے دہلی پولیس کے پانچ اہلکاروں پر چاقو سے حملہ کیا۔ پولیس کے مطابق، یہ واقعہ وسطی دہلی کے جامع مسجد تھانے میں پیش آیا جس میں پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ نبیل کو خاندانی تنازع کے سلسلے میں تھانے طلب کیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ بعد ازاں، اسے پکڑنے کی کوشش کے دوران اس کی دونوں ٹانگوں میں گولیاں ماری گئیں۔ ملزم کی سرجری ہو چکی ہے اور وہ فی الحال اسپتال میں زیرِ علاج ہے۔ جب اس کی حالت مستحکم ہو جائے گی اور اسے ہوش آ جائے گا، تو انٹیلی جنس بیورو اور دیگر ایجنسیاں مشترکہ طور پر اس سے پوچھ گچھ کریں گی تاکہ اس کے مقاصد کا تعین کیا جا سکے۔
تفتیش کار اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا اس واقعے کا تعلق کسی مخصوص گروہ سے ہے۔ سوشل میڈیا پر "شہزاد بھٹی اینگل" کے حوالے سے دعوے سامنے آئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ مختلف ریاستوں میں ہونے والے اسی طرح کے حملے شاید اسی کے کہنے پر کیے گئے ہوں۔ تاہم، ابتدائی تفتیش میں ایسا کوئی تعلق سامنے نہیں آیا ہے۔ پوچھ گچھ کے دوران اس امکان کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔
پولیس ملزم کی گوگل سرچ ہسٹری اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کی جانچ کرے گی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا اس نے حملے کے لیے کوئی مخصوص معلومات تلاش کی تھیں یا کوئی منصوبہ بنایا تھا۔ اب تک اس سے منسلک کوئی فیس بک یا انسٹاگرام اکاؤنٹ نہیں ملا ہے، اگرچہ اس کی سوشل میڈیا موجودگی کا سراغ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔
تفتیش سے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ نبیل ماضی میں اپنے والد کی مذہبی متن کی چھپائی کے کاروبار میں مدد کرتا تھا۔ الزام ہے کہ اس کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ نبیل کے والد بعد میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔
ابتدائی معلومات کے مطابق، ملزم بے روزگار تھا اور اس کے پاس کوئی مستقل ملازمت نہیں تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی والدہ اور بہن پر بھی تشدد کرتا تھا، اور اسے ذاتی اخراجات کے لیے روزانہ 200 روپے دیے جاتے تھے۔
تفتیش کار اس بات کی بھی چھان بین کر رہے ہیں کہ آیا ملزم منشیات کا استعمال کرتا تھا یا حملے کے وقت کسی نشہ آور شے کے زیرِ اثر تھا۔ طبی طور پر فٹ قرار دیے جانے کے بعد، نبیل سے انٹیلی جنس بیورو اور دیگر ایجنسیاں پوچھ گچھ کریں گی۔ اس کا مقصد حملے کے محرکات کا تعین کرنا اور یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا اس میں کوئی سازش یا بیرونی اثر و رسوخ شامل تھا۔
دہلی پولیس نے بتایا کہ پیر کو تقریباً دوپہر ڈھائی بجے جامع مسجد پولیس اسٹیشن میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس میں جامع مسجد میں واقع 'کالا محل' کا رہائشی نبیل ملوث تھا۔ اسے اس کی والدہ اور بہن کی شکایات پر کونسلنگ کے لیے پولیس اسٹیشن بلایا گیا تھا، ان خواتین کا الزام تھا کہ وہ انہیں ہراساں کرتا رہا ہے۔
پولیس نے بتایا، "پولیس اہلکاروں سے بات چیت کے دوران، ملزم نے اچانک ایک چاقو نکالا اور وہاں موجود عملے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں اہلکاروں کے چہروں اور گردنوں پر زخم آئے۔ سب انسپکٹر اجے اور اروند، نیز ہیڈ کانسٹیبل ہریندر شدید زخمی ہوئے، جبکہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر شری کرشنا اور ہیڈ کانسٹیبل بلجیت بھی زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والے پانچوں پولیس اہلکاروں کو علاج کے لیے سر گنگا رام اسپتال منتقل کر دیا گیا۔"
حملے کے بعد ملزم پولیس اسٹیشن سے فرار ہو گیا۔ الزام ہے کہ اس نے فرار ہونے میں مدد کے لیے ایک عام شہری سے اس کا اسکوٹر چھین لیا۔ فوری کارروائی کرتے ہوئے، سینٹرل ڈسٹرکٹ کے 'اینٹی آٹو تھیفٹ اسکواڈ' اور 'اسپیشل اسٹاف' پر مشتمل ایک مشترکہ ٹیم نے ملزم کا سراغ لگایا۔ اسے چاندنی محل پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع 'چٹلی قبر' کے قریب دیکھا گیا۔
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