ابو سالم کو بڑا دھچکا: بامبے ہائی کورٹ نے قبل از وقت رہائی کی درخواست مسترد کردی
Published : April 15, 2026 at 5:27 PM IST
ممبئی : ممبئی میں بامبے ہائیکورٹ نے بدنام زمانہ گینگسٹر ابو سالم کی قبل از وقت رہائی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اسے کوئی ریلیف دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس اجے گڈکری اور جسٹس کمال کھٹا پر مشتمل بنچ نے سنایا۔
ابو سالم نے اپنی درخواست میں مؤقف اختیار کیا تھا کہ وہ اپنی عمر قید کی سزا کے 25 سال مکمل کر چکا ہے (رعایتوں سمیت) اور بھارت و پرتگال کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت اسے رہا کیا جانا چاہیے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل انیل سنگھ نے عدالت کو بتایا کہ سالم کی درخواست ناقابلِ سماعت ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگرچہ معاہدے کے تحت اسے 25 سال سے زائد قید کی سزا نہیں دی جا سکتی، تاہم اس کی سزا 10 نومبر 2030 کو مکمل ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابو سالم ایک بین الاقوامی مجرم ہے جس پر دہشت گردی، قتل اور بھتہ خوری جیسے سنگین الزامات ہیں، اس لیے اسے کسی بھی قسم کی رعایت نہیں دی جا سکتی۔
ریاستی حکومت نے بھی اس درخواست کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ ایسے جرائم معافی کے زمرے میں نہیں آتے۔ جیل حکام کی جانب سے داخل کردہ حلف نامے میں بتایا گیا کہ سالم 1993 کے ممبئی بم دھماکوں کے بعد ملک سے فرار ہو گیا تھا۔
اس سے قبل سپریم کورٹ بھی ابو سالم کو کوئی ریلیف دینے سے انکار کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا تھا کہ چونکہ سالم نے معاشرے کے لیے کوئی مثبت کام نہیں کیا، اس لیے اس کی سزا میں کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
پس منظر:
ابو سالم 1993 کے ممبئی بم دھماکوں کے کیس میں مجرم قرار دیا گیا تھا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسے 2005 میں پرتگال سے بھارت لایا گیا تھا اور تب سے وہ جیل میں قید ہے۔ اس وقت وہ تلوُجا جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس نے 2025 میں بمبئی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس میں اس نے اچھی کارکردگی اور رعایتوں کو بنیاد بنا کر قبل از وقت رہائی کی اپیل کی تھی، تاہم عدالت نے تمام دلائل مسترد کرتے ہوئے اس کی درخواست خارج کر دی۔