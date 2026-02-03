نماز پر اعتراض کرنے والوں کے منہ پر تماچہ، پرائیویٹ احاطے میں مذہبی اجتماعات کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں: الہٰ آباد ہائی کورٹ
عدالت نے کہا کہ اگر سکیورٹی یا تحفظ کی ضرورت ہے تو ریاست فیصلہ کرسکتی ہے۔
Published : February 3, 2026 at 7:47 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ایک معاملے میں کہا ہے کہ ریاست میں نجی احاطے میں مذہبی دعائیہ اجتماعات کے انعقاد کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔
تاہم، عدالت نے واضح کیا کہ اگر کوئی ایسی صورت حال پیدا ہوتی ہے جہاں مذہبی دعائیہ اجتماع کسی عوامی سڑک یا عوامی املاک پر پھیلتا ہے، تو درخواست گزار پولیس کو مطلع کرے گا اور قانون کے تحت ضروری اجازت حاصل کرے گا۔
یہ حکم جسٹس اتل شریدھرن اور سدھارتھ نندن کی ڈویژن بنچ نے مراناتھا فل گوسپل منسٹریز اور ایمانوئل گریس چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے دائر درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے جاری کیا۔ دونوں عیسائی تنظیمیں اپنے نجی احاطے میں دعائیہ اجتماعات منعقد کرنے کی اجازت مانگ رہی تھیں۔
درخواستوں میں استدلال کیا گیا تھا کہ دونوں عیسائی تنظیمیں اپنے نجی احاطے میں مذہبی خدمات کا انعقاد کرنا چاہتی ہیں، لیکن ریاستی حکومت نے اجازت طلب کرنے والے ان کے میمورنڈم پر عمل نہیں کیا۔ عدالت نے درخواستوں کو مسترد کر دیا، ریاستی حکومت کے اس بیان کو نوٹ کرتے ہوئے کہ اجازت حاصل کرنے کے لیے قانون کے تحت ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
عدالت نے نوٹ کیا کہ ریاستی حکومت کو واضح طور پر جوابات موصول ہوئے ہیں کہ درخواست گزاروں کو ان کے نجی احاطے میں مذہبی خدمات انجام دینے پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ریاستی ادارے بغیر کسی مذہبی تفریق یا دیگر تحفظات کے ریاست بھر میں تمام شہریوں کو قانون کا یکساں تحفظ فراہم کرتے ہیں۔
بنچ نے کہا کہ ایسی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لئے قانون کے تحت کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جو آئین ہند کے آرٹیکل 25 کے تحت بنیادی حق کا حصہ ہیں (جو شہریوں کو مذہبی آزادی کے حق کی ضمانت دیتا ہے)۔ عدالت نے درخواستوں کو اس مشاہدے کے ساتھ نمٹا دیا کہ درخواست گزاروں کو ریاستی حکومت کی اجازت کے بغیر اپنی سہولت کے مطابق اپنے ذاتی احاطے میں نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ اگر سیکورٹی یا تحفظ کی ضرورت ہے تو ریاست فیصلہ کرسکتی ہے کہ وہ تحفظ کیسے فراہم کیا جائے۔