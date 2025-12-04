’کسی کو نہیں نکالا جائے گا‘: مغربی بنگال میں ایس آئی آر کے خلاف ممتا بنرجی کا سخت احتجاج

’کسی کو نہیں نکالا جائے گا‘: مغربی بنگال میں ایس آئی آر کے خلاف ممتا بنرجی کا سخت احتجاج
احتجاجی مظاہرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ ’کوئی شہری بنگال نہیں چھوڑے گا، نہ کوئی ڈٹینشن کیمپ جائے گا۔‘
Published : December 4, 2025 at 2:35 PM IST
مغربی بنگال کی سیاست میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظرثانی (ایس آئی آر) کا معاملہ زور پکڑتا جارہا ہے۔ مالدہ کے گاجول میں ایک بڑے عوامی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ایس آئی آر کو “ووٹرس کی دباؤ میں لانے کی سازش” قرار دیا اور مرکز پر سخت حملے کیے۔
ممتا بنرجی نے اعلان کیا کہ عوام میں پھیلی ہوئی گھبراہٹ دور کرنے کیلئے ریاست بھر میں "May I Help You" (کیا میں آپ کی مدد کرسکتا ہوں) ڈیسک قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کو وزیر داخلہ امیت شاہ کی منصوبہ بندی کے تحت اچانک شروع کیا گیا تاکہ لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے حذف کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہاکہ “اب تک 39 شہری ایس آئی آر کے خوف سے مر چکے ہیں۔ یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔”
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ “کوئی شہری بنگال نہیں چھوڑے گا، نہ کوئی ڈٹینشن کیمپ جائے گا۔” انہوں نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ جھوٹ، فرضی ویڈیوز اور اے آئی سے بنائی گئی تصاویر کے ذریعے عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ ممتا بنرجی نے مرکز پر فنڈ روکنے کا بھی الزام لگایا، یہ کہتے ہوئے کہ “بنگال کے 1.87 لاکھ کروڑ روپے روکے گئے ہیں، اور پھر یہاں کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔”
انہوں نے زور دیا کہ بنگال میں "ہندوتوا کی ٹھیکیداری" قبول نہیں کی جائے گی اور ریاست کے سیکولر تشخص کو ہر قیمت پر محفوظ رکھا جائے گا۔