’سڑکوں پر نماز کی اجازت نہیں دی جائے گی‘، اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کا بیان

وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نماز صرف مساجد، عیدگاہوں یا انتظامیہ کی جانب سے مقررہ مقامات پر ہی ادا کی جانی چاہیے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 22, 2026 at 5:20 PM IST

دہرادون: اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ ریاست میں سڑکوں پر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، لیکن عوامی سڑکوں کو مذہبی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

دہرادون میں محکمہ آبپاشی اور زراعت میں منتخب امیدواروں کو تقرری نامے تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نماز صرف مساجد، عیدگاہوں یا انتظامیہ کی جانب سے مقررہ مقامات پر ہی ادا کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت چار دھام یاترا اپنے عروج پر ہے اور لاکھوں عقیدت مند اتراکھنڈ پہنچ رہے ہیں، اس لیے حکومت کی ترجیح امن و امان اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا ہے۔

پشکر سنگھ دھامی نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بعض سیاسی جماعتیں خوشامدی سیاست کے تحت سڑکوں پر نماز کی حمایت کررہی ہیں، لیکن ریاستی حکومت اس معاملہ میں واضح پالیسی پر عمل کررہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ٹریفک میں رکاوٹ یا امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

اس معاملہ پر سابق وزیر اعلیٰ ہریش راوت نے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کے دن بعض اوقات نمازیوں کی تعداد بڑھنے سے سڑک تک صفیں پہنچ جاتی ہیں، اگرچہ یہ مستقل معمول نہیں بننا چاہیے لیکن غیرمعمولی حالات میں عبادت کرنا لوگوں کا بنیادی حق ہے۔

