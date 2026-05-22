’سڑکوں پر نماز کی اجازت نہیں دی جائے گی‘، اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کا بیان
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نماز صرف مساجد، عیدگاہوں یا انتظامیہ کی جانب سے مقررہ مقامات پر ہی ادا کی جانی چاہیے۔
Published : May 22, 2026 at 5:20 PM IST
دہرادون: اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ ریاست میں سڑکوں پر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، لیکن عوامی سڑکوں کو مذہبی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔
सड़कों पर नमाज़ की अनुमति नहीं देंगे, आवागमन और क़ानून व्यवस्था में अवरोध पैदा करने वालों पर सख़्त कार्रवाई करेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की धरा है देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ किसी को भी माहौल ख़राब करने का अधिकार नहीं है। pic.twitter.com/HTal5fIYpr— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 22, 2026
دہرادون میں محکمہ آبپاشی اور زراعت میں منتخب امیدواروں کو تقرری نامے تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نماز صرف مساجد، عیدگاہوں یا انتظامیہ کی جانب سے مقررہ مقامات پر ہی ادا کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت چار دھام یاترا اپنے عروج پر ہے اور لاکھوں عقیدت مند اتراکھنڈ پہنچ رہے ہیں، اس لیے حکومت کی ترجیح امن و امان اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا ہے۔
پشکر سنگھ دھامی نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بعض سیاسی جماعتیں خوشامدی سیاست کے تحت سڑکوں پر نماز کی حمایت کررہی ہیں، لیکن ریاستی حکومت اس معاملہ میں واضح پالیسی پر عمل کررہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ٹریفک میں رکاوٹ یا امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
VIDEO | Reacting to UP CM Yogi Adityanath's warning against offering of Namaz on roads, former Uttarakhand CM Harish Rawat (@harishrawatcmuk) says, " what is the meaning, if he spoke about controlling the number of people. it happens, on jumma (friday), sometimes the queue… pic.twitter.com/LPLhCXoMBp— Press Trust of India (@PTI_News) May 18, 2026
اس معاملہ پر سابق وزیر اعلیٰ ہریش راوت نے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کے دن بعض اوقات نمازیوں کی تعداد بڑھنے سے سڑک تک صفیں پہنچ جاتی ہیں، اگرچہ یہ مستقل معمول نہیں بننا چاہیے لیکن غیرمعمولی حالات میں عبادت کرنا لوگوں کا بنیادی حق ہے۔