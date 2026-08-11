چوتھی اولاد کے لیے زچگی کی چھٹی نہیں، الہٰ آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ
یہ حکم جسٹس منجو رانی چوہان نے ششی کماری کی درخواست پر دیا ہے۔
Published : August 11, 2026 at 9:37 AM IST
پریاگ راج: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں کہا ہے کہ اگر کسی خاتون سرکاری ملازم کے پہلے سے ہی دو یا اس سے زیادہ زندہ بچے ہیں، تو وہ زچگی کی چھٹی (میٹرنٹی لیو) کی اہل نہیں ہوں گی، چاہے وہ کسی خاص زچگی کے لیے پہلی بار یہ چھٹی مانگ رہی ہوں۔
یہ حکم جسٹس منجو رانی چوہان نے درخواست گزار ششی کماری کی درخواست پر دیا ہے۔ درخواست گزار نے چوتھے بچے کے لیے زچگی کی چھٹی کی مانگ کو مسترد کرنے والے گزشتہ 19 جون کے حکم کو درخواست کے ذریعے چیلنج کیا تھا۔ درخواست میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا تھا کہ محکمے کو چھ ماہ کی زچگی کی چھٹی دینے کی ہدایت دی جائے۔
قانون کی نظر میں غلط حکم
درخواست گزار کی جانب سے دلیل دی گئی کہ اس نے اپنے پہلے تین بچوں کی پیدائش پر کوئی چھٹی نہیں لی تھی اور وہ چوتھے بچے کے لیے پہلی بار یہ فائدہ لے رہی ہے، اس لیے اسے اس سے محروم کرنے والا حکم من مانا اور قانون کی نظر میں غلط ہے۔
دو زندہ بچے ہیں، تو زچگی کی چھٹی منظور نہیں
ریاست کی جانب سے کہا گیا کہ درخواست گزار پہلے ہی زچگی کی چھٹی لے چکی ہیں۔ عدالت کو یہ معلومات دی گئی کہ فنانشل ہینڈ بک (مالیاتی دستاویزی کتاب) کے والیم-II، پارٹ 2 سے 4 (باب-10) کے دفعات کے مطابق، زچگی کی چھٹی پیدائش کی تاریخ سے 180 دنوں تک منظور کی جاتی ہے۔ یہ چھٹی دوبارہ اسی وقت مل سکتی ہے جب پچھلی منظور شدہ چھٹی کے ختم ہونے کے دو سال گزر چکے ہوں۔ سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اگر کسی خاتون سرکاری ملازم کے دو یا اس سے زیادہ زندہ بچے ہیں، تو انہیں زچگی کی چھٹی منظور نہیں کی جا سکتی، چاہے یہ چھٹی کسی اور وجہ سے واجب الادا ہی کیوں نہ ہو۔
اسقاطِ حمل سے متعلق الہٰ آباد ہائی کورٹ کے معاملات
ساتھ ہی اسقاطِ حمل (Abortion/Miscarriage) کے معاملات کے لیے الگ سے چھ ہفتوں کی چھٹی کا قانون ہے، جس پر پہلے تین بار کی حد 1990 کے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہلے ہی ختم کی جا چکی ہے۔ عدالت نے کہا کہ درخواست کے ساتھ اصل دستاویزات کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں نہیں لگائی گئی تھیں، بلکہ صرف ٹائپ شدہ کاپیاں منسلک تھیں، جن میں ٹائپنگ کی غلطیاں پائی گئیں۔
اس وجہ سے عدالت کو فیصلہ کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر رپورٹنگ سیکشن کو ہدایت دی گئی کہ مستقبل میں درخواستوں کے ساتھ مناسب فوٹو اسٹیٹ کاپیاں بھی منسلک کی جائیں اور اس حکم کی ایک کاپی رجسٹرار جنرل کے سامنے بھی بھیجی جائے۔
چکن اور مٹن شاپ بند کرنے کے نوٹس کو پی آئی ایل (PIL) میں چیلنج
ساون کے مہینے میں چکن اور مٹن کی دکانوں کو بند کیے جانے کا معاملہ الہٰ آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے۔ ساون کے مہینے کے دوران چکن شاپ بند کیے جانے کے نوٹس کی قانونی حیثیت کو مفادِ عامہ کی درخواست (PIL) کے ذریعے چیلنج کیا گیا ہے۔ امروہہ کے ناصر فاروقی کی جانب سے دائر مفادِ عامہ کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ امروہہ میں کانوڑ روڈ سے ہٹ کر جو چکن کی دکانیں تھیں، پولیس نے انہیں بھی بغیر تاریخ کا (Undated) نوٹس جاری کر کے بند کروا دیا ہے۔ اس وجہ سے سینکڑوں لوگوں کے روزگار پر بحران پیدا ہو گیا ہے۔
ساون کے مہینے میں چکن اور مٹن کی دکانیں بند
درخواست گزار کے وکیل مستقیم احمد نے کہا کہ مفادِ عامہ کی درخواست میں ہائی کورٹ سے اس معاملے میں مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے جاری کیے گئے بغیر تاریخ کے نوٹس کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ نوٹس میں صرف چار پیر کے دن کا ذکر کیا گیا ہے لیکن پورے ساون کے مہینے میں چکن اور مٹن کی دکانیں نہیں کھلنے دی جا رہی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، کانوڑ روڈ کے علاوہ گلیوں میں اور کانوڑ روڈ سے ہٹ کر جو دکانیں ہیں، انہیں بھی بند کروا دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے بڑی تعداد میں لوگوں کے سامنے روزگار کا بحران کھڑا ہو گیا ہے۔ مفادِ عامہ کی درخواست میں ہائی کورٹ سے اس معاملے میں مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔