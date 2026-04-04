محبت میں شادی کا وعدہ پورا نہ ہونا جرم نہیں: تلنگانہ ہائیکورٹ کا فیصلہ، نوجوان کے خلاف کیس خارج
یہ معاملہ تلنگانہ کے ضلع پداپلی کے رہائشی کے سنتوش سے متعلق ہے، جن کے خلاف ایک خاتون نے شکایت درج کروائی تھی۔
Published : April 4, 2026 at 1:54 PM IST
حیدرآباد : تلنگانہ ہائیکورٹ نے ایک اہم قانونی فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگر کسی رومانوی تعلق میں شادی کا وعدہ کیا جائے اور بعد میں وہ پورا نہ ہو سکے، تو اسے محض اس بنیاد پر دھوکہ دہی یا فوجداری جرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ ایسے معاملات میں جرم ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تعلق کے آغاز ہی میں دھوکہ دینے کی نیت (فراڈ کا ارادہ) واضح طور پر ثابت ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ صرف وعدہ خلافی شمار ہوگی، نہ کہ کوئی مجرمانہ فعل۔
یہ معاملہ ضلع پداپلی کے رہائشی کے سنتوش سے متعلق ہے، جن کے خلاف ایک خاتون نے شکایت درج کروائی تھی کہ انہوں نے شادی کا وعدہ کر کے پانچ سال تک تعلق قائم رکھا اور بعد میں انکار کر دیا۔ ملزم نے اس مقدمہ کو خارج کروانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جس پر جسٹس این تکارام نے سماعت کی۔ شکایت گزار خاتون کے وکیل نے عدالت میں مؤقف پیش کیا کہ ملزم نے 2018 میں شادی کی پیشکش کی تھی تاہم ابتدائی انکار کے باوجود دباؤ ڈال کر رشتہ قائم کیا اور خودکشی کی دھمکی دے کر رضامندی حاصل کی۔
خاتون نے مزید بتایا کہ پانچ سال تعلق رکھنے کے بعد شادی سے انکار کر دیا اور بعد میں مالی معاوضہ دینے کی پیشکش کی۔ عدالت نے سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے اہم فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ابتدا میں دھوکہ دہی کا ارادہ ثابت نہ ہو، تو بعد میں شادی سے انکار کو جرم نہیں کہا جا سکتا۔ عدالت نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ پانچ سال تک جاری رہنے والا تعلق اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ابتدا میں بدنیتی یا فراڈ کا عنصر موجود نہیں تھا۔
عدالت نے قرار دیا کہ یہ معاملہ ایک ناکام رومانوی تعلق کا ہے اور اسے فوجداری کیس بنانا قانون کا غلط استعمال ہوگا۔ چنانچہ عدالت نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کے سنتوش کے خلاف درج مقدمہ خارج کر دیا۔