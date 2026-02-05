مغربی بنگال اسمبلی انتخابات: کانگریس کا تنہا میدان میں اترنے کا اعلان
میٹنگ میں مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور ریاستی قیادت سے آئندہ حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
Published : February 5, 2026 at 7:44 PM IST
نئی دہلی: مغربی بنگال میں آئندہ اسمبلی انتخابات سے قبل کانگریس نے بڑا سیاسی فیصلہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ ریاست کی تمام 294 اسمبلی نشستوں پر اکیلے ہی انتخاب لڑے گی۔ یہ فیصلہ جمعرات کو کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کی قیادت میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا گیا۔ کھرگے کی رہائش گاہ پر ہونے والے اس اجلاس میں لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، کانگریس کے جنرل سیکریٹری کے سی وینوگوپال، مغربی بنگال کانگریس کے صدر سوبھنکر سرکار، سابق ریاستی صدر ادھیر رنجن چودھری سمیت کئی سینئر رہنما شریک ہوئے۔
ایک گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی اس میٹنگ میں مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور ریاستی قیادت سے آئندہ حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کانگریس کے جنرل سیکریٹری اور مغربی بنگال کے انچارج غلام احمد میر نے کہا کہ پارٹی قیادت اور ریاستی رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس مرتبہ پارٹی کارکنان اور عوام چاہتے ہیں کہ کانگریس تمام نشستوں پر خود مقابلہ کرے۔
انہوں نے کہا کہ اجتماعی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ کانگریس مغربی بنگال میں تمام 294 اسمبلی حلقوں میں اپنے امیدوار اتارے گی اور اسی بنیاد پر انتخابی تیاریوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ دوسری جانب کانگریس کے جنرل سیکریٹری (تنظیم) کے سی وینوگوپال نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ ملکارجن کھرگے اور راہل گاندھی کی قیادت میں ہونے والے اجلاس میں ریاست میں پارٹی کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
واضح رہے کہ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات آسام، کیرالہ، تمل ناڈو اور پڈوچیری کے ساتھ رواں سال کے اوائل میں متوقع ہیں۔ ریاست میں اس وقت ووٹر لسٹ کی خصوصی نظرثانی کا عمل جاری ہے، جس پر حکمراں ترنمول کانگریس نے اعتراضات بھی ظاہر کیے ہیں۔