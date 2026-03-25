تلنگانہ میں پٹرول کے لیے لمبی لمبی قطاریں، حکام نے کہا، افواہوں پر دھیان نہ دیں، ایندھن کی کوئی قلت نہیں
ایران جنگ کے پیش نظر لوگوں کو خدشہ ہے کہ ایندھن کی قلت نہ ہوجائے۔ جبکہ حکومت کے مطابق ایندھن کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔
Published : March 25, 2026 at 2:48 PM IST
حیدرآباد: سوشل میڈیا افواہوں کی وجہ سے پھیلی ہوئی گھبراہٹ کے درمیان، بدھ کے روز تلنگانہ شہر سمیت کئی اضلاع میں پٹرول اسٹیشنوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔
تاہم، حکام اور ایندھن ایجنسیوں نے واضح طور پر واضح کیا ہے کہ ریاست میں پیٹرول، ڈیزل، یا ایل پی جی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حکام نے عوام سے پرسکون رہنے کی اپیل کی۔
تلنگانہ پیٹرولیم ڈیلرس ایسوسی ایشن نے کہا کہ ایندھن کی سپلائی معمول کے مطابق جاری ہے اور تیل کمپنیوں جیسے ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ، انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ، اور بھارت پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ کے پاس طلب کو پورا کرنے کے لیے کافی اسٹاک موجود ہے۔ انہوں نے کہا "یہاں بالکل کوئی کمی نہیں ہے۔ موجودہ صورت حال خالصتاً گھبراہٹ میں خریداری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔" پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے ایک شخص نے کہا کہ فروخت معمول سے تقریباً تین گنا بڑھ گئی ہے۔
ایچ پی سی ایل نے واضح کیا کہ پیٹرول، ڈیزل، یا ایل پی جی کی کوئی کمی نہیں ہے اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ فلنگ اسٹیشنوں پر رش نہ کریں۔ صارفین کو صرف اپنی باقاعدہ ضروریات کے مطابق ری فل کرنا چاہیے۔ ہم بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔
سول سپلائی ڈپارٹمنٹ نے بھی عوام کو یقین دلایا کہ ریفائنریوں سے ایندھن کی ترسیل آسانی سے جاری ہے، اور کافی ذخیرہ دستیاب ہے۔ "قطاریں صرف افواہوں کی وجہ سے بن رہی ہیں۔ گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
ان یقین دہانیوں کے باوجود حیدرآباد بھر کے پٹرول بنکس بشمول کوکٹ پلی، پرگتی نگر، سکندرآباد، بیگم پیٹ اور خیریت آباد میں زبردست رش دیکھنے میں آیا۔ اسی طرح کے مناظر لکڑی کا پل، عابڈس، ایراگڈا، سنتھ نگر اور امیر پیٹ میں دیکھنے کو ملی جہاں گاڑیوں کی کلومیٹر دور تک قطاریں لگ گئیں۔ ارم منزل جیسے کچھ علاقوں میں، امیرپیٹ سے پنجا گٹہ تک بھیڑ کے باعث ٹریفک تقریباً ٹھپ ہوگئی۔
چند مقامات پر ’نو اسٹاک‘ کے بورڈ آویزاں کیے گئے، جس سے مزید خوف و ہراس پھیل گیا۔ حکام نے واضح کیا کہ یہ عارضی رکاوٹیں ہیں جو مانگ میں اچانک اضافے کی وجہ سے ہوئی ہیں، اصل کمی نہیں ہے۔
حکام نے عوام پر سختی سے زور دیا کہ وہ ایندھن کی کمی کو جاری عالمی کشیدگی سے جوڑنے والے غیر تصدیق شدہ دعووں پر یقین نہ کریں۔ "گھبراہٹ کی خریداری سے گریز کریں۔ ایندھن دستیاب ہے، اور سپلائی چین مستحکم ہیں،" حکام نے اعادہ کیا۔